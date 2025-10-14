Agenda de TV de hoy: ¿A qué hora y dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Puerto Rico?

Eliminatorias Europeas
12.45: Estonia-Moldavia (ESPN 2)
15.30: Letonia-Inglaterra (Disney+)
15.30: Italia-Israel (ESPN 2)
15.45: Andorra-Serbia (Disney+)
15.45: Portugal-Hungría (Disney+)
15.45: Irlanda-Armenia (Disney+)
15.45: España-Bulgaria (Disney+)
15.45: Turquía-Georgia (Disney+)
Amistoso Internacional
13: Noruega-Nueva Zelanda (Disney+)
14: Albania-Jordania (Disney+)
21: Argentina-Puerto Rico (TyC Sports)
21: Colombia-Canadá (DSports)
Euroliga
14: Maccabi Tel Aviv-Barcelona (DSports 2)
15.15: Olympiacos-Anadolu Efes (DSports +)
Reserva LPF
14.45: Platense-Sarmiento (ESPN 3)
15: Vélez-Talleres (AFA Play)
15: Instituto-Rosario Central (AFA Play)
15: Belgrano-Tigre (AFA Play)
19: River Plate-Gimnasia (AFA Play)
NHL (Hockey sobre hielo)
20: Washington Capitals-Tampa Bay Lightning (ESPN 4)
Liga Nacional
22: Ferro-San Martin (Formosa) (TyC Sports)