Agenda de TV de hoy: ¿A qué hora y dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Puerto Rico?

Italia-Israel, Letonia-Inglaterra, Portugal-Hungría y España-Bulgaria se enfrentarán por las Eliminatorias Europeas.

EN MIAMI. La Selección Argentina jugará hoy su segundo amistoso en tierras estadounidense. EN MIAMI. La Selección Argentina jugará hoy su segundo amistoso en tierras estadounidense. FOTO TOMADA DE X.COM/ARGENTINA
Hace 1 Hs

Eliminatorias Europeas

12.45: Estonia-Moldavia (ESPN 2)

15.30: Letonia-Inglaterra (Disney+)

15.30: Italia-Israel (ESPN 2)

15.45: Andorra-Serbia (Disney+)

15.45: Portugal-Hungría (Disney+)

15.45: Irlanda-Armenia (Disney+)

15.45: España-Bulgaria (Disney+)

15.45: Turquía-Georgia (Disney+)

Amistoso Internacional

13: Noruega-Nueva Zelanda (Disney+)

14: Albania-Jordania (Disney+)

21: Argentina-Puerto Rico (TyC Sports)

21: Colombia-Canadá (DSports)

Euroliga

14: Maccabi Tel Aviv-Barcelona (DSports 2)

15.15: Olympiacos-Anadolu Efes (DSports +)

Reserva LPF

14.45: Platense-Sarmiento (ESPN 3)

15: Vélez-Talleres (AFA Play)

15: Instituto-Rosario Central (AFA Play)

15: Belgrano-Tigre (AFA Play)

19: River Plate-Gimnasia (AFA Play)

NHL (Hockey sobre hielo)

20: Washington Capitals-Tampa Bay Lightning (ESPN 4)

Liga Nacional

22: Ferro-San Martin (Formosa) (TyC Sports)

