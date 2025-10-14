Tránsito en la ciudad: estos son los cortes de calles programados para hoy

La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán desarrollarán hoy una serie de trabajos en la vía pública que implicarán cortes de calles y desvíos temporales en diferentes sectores de la ciudad. Las tareas están destinadas a mejorar las redes de agua y cloacas, así como la infraestructura vial, por lo que se recomienda a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones del personal de tránsito.
Según informó el organismo provincial, los equipos del SAT intervendrán en varios frentes. En materia de redes de agua, se realizará una reparación de fuga en calzada en La Rioja 315, lo que demandará un corte de tránsito en calle General Paz, entre las 9 y las 12, aproximadamente.
Además, continuarán los trabajos de instalación de cañerías de impulsión en distintos puntos estratégicos: sobre calle Pérez Palavecino, entre Moreno y avenida de Circunvalación, con extensión por la colectora oeste hasta avenida Pascual Tarulli; en Plaza San Martín de Porres, por calle Mendoza entre Castro Barros y Viamonte; en las inmediaciones del Liceo Militar, sobre avenida Ejército del Norte entre Chile y Belgrano; y en la plaza del barrio Barrancas del Río Salí, donde se concretará el cruce de calle y empalme a la red de distribución.
La SAT también ejecutará aperturas sobre empalmes de redes en avenida Alem esquina Florida y en pasaje 1° de Mayo esquina pasaje Martín Fierro, con el objetivo de verificar el estado de las válvulas y mejorar el servicio en los barrios Ciudadela Sur y Obispo Piedrabuena. A esto se sumará la renovación de la cañería distribuidora en Crisóstomo Álvarez, entre avenida Colón y Amador Lucero.
En cuanto a las redes cloacales, los operativos se concentrarán en Padre Roque Correa entre pasaje Monserrat y Venezuela, avenida Colón entre Mate de Luna y Crisóstomo Álvarez, e Isabel La Católica entre Alberti y Paso de Los Andes, además de varios tramos del barrio Vial I, donde se trabajará en Paso de Los Andes, Don Orione y 25 de Mayo al 1100, entre Italia y Uruguay.
Por su parte, la municipalidad llevará adelante obras de reparación y mantenimiento que también implicarán cortes de calles programados. Los puntos afectados incluyen Bulnes entre Italia y avenida Belgrano (corte total, de 24 horas); avenida Belgrano (trocha sur) entre Juan José Paso y Thames; La Rioja entre Las Piedras y General Paz; avenida Sarmiento (trocha norte) entre avenida Siria y Catamarca, y Mendoza al 100.
Asimismo, habrá interrupciones parciales en avenida Salta al 500 (trocha este), Laprida al 600 y 24 de Septiembre al 1300 (trochas norte y sur), todos desde las 8.
Las autoridades informaron que “el restablecimiento de la circulación dependerá del progreso de las tareas programadas”, por lo que se recomienda planificar los recorridos con antelación y utilizar vías alternativas mientras duren los trabajos.