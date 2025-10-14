Milei llegó a Washington y se reunirá con Trump en la Casa Blanca

Después de más de diez horas de vuelo, el avión que trasladó a la delegación oficial aterrizó a las 0.16 (hora local) en la base Andrews, en Maryland. Cerca de una hora más tarde, bajo una leve llovizna, el grupo se trasladó a Blair House, la residencia oficial de huéspedes presidenciales de Estados Unidos, un sitio con casi dos siglos de historia y habitual escenario de encuentros diplomáticos de alto nivel.