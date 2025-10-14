Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi

Osvaldo Jaldo se sacó la corbata y combatió cada round con el candidato de la Libertad Avanza. Fue durísimo contra el debutante en estas lides Federico Pelli, quien, como cargaba la mochila de Javier Milei fue blanco de los casi todos los candidatos. La referente de CREO Paula Omodeo evitó esa confrontación, pero generalizando fue especialmente crítica con los gastos de la Legislatura y con el uso de fondos públicos. Invitó a eliminar las comunas rurales. En las antípodas ideológicas pero habiendo elegido colores idénticos en la vestimenta, se presentó la candidata del Frente de Izquierda Alejandra Arreguez que acusó a todos de pertenecer a un mismo acople que defiende a los que más tienen. Fue impiadosa con la CGT a cuyos dirigentes trató de traidores.