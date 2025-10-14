La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes

Por el lado del gobernador, de entrada nomás tiró un gancho con la izquierda a Sánchez (le dijo que cuando fue intendente no administró nada porque se amparó en el pacto social y que por ende no “administró ni la cooperadora de una escuela”) y uno con la derecha a Pelli (dijo que fue “ñoqui” en la Legislatura). De entrada dejó en claro que pelea contra dos por el 3 a 1. Esa será la victoria absoluta para el tranqueño. Sánchez lucha por defender su banca, en lo que hasta hoy parece un tercer puesto seguro, mientras que los libertarios sueñan con conseguir dos escaños. La cuarta banca desvela a los tres.