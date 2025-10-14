La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes

Cada uno de los candidatos dejó en claro cuáles son sus objetivos de cara a las elecciones. Todos quieren obtener una banca, pero la lectura entre líneas del debate organizado por LA GACETA Play va más allá: para algunos fue reforzar el discurso ideológico y para otros, apostar all in para defender lo que para cada uno sería una victoria.
Alejandra Arreguez buscó dejar en claro que para la izquierda Javier Milei representa precarización laboral y pobreza, y que su fuerza es la única que está cerca de los trabajadores. Ricardo Bussi disparó hacia varios costados, pero hizo foco en sus propios ex aliados: dejó en claro que es un político con experiencia, conocido, que es amigo personal de Javier Milei y deslizó que los libertarios priorizaron otros intereses. Paula Omodeo trató de marcar lo que CREO considera que es su alma: que son los únicos capaces de tomar las decisiones difíciles y avanzar con leyes que cualquier otra fuerza considera “políticamente incorrectas”.
Los cabeza de lista de las tres fuerzas que todas las encuestas señalan con más posibilidades de obtener bancas jugaron otro partido.
Roberto Sánchez, fiel a su estilo, evitó las confrontaciones e intentó pararse en medio de los extremos que representan Osvaldo Jaldo y Federico Pelli. Sabe que esa moderación es su fuerte, al igual que su imagen de buen gestor, que justamente Jaldo buscó lesionar. Pelli se apegó al libreto libertario y a que, según dijo, llevar adelante las reformas que encabeza Milei es la única forma de sacar adelante al país. Buscó pegarle a las tres fuerzas que pueden quitarle votos: a Bussi por usar el nombre del Presidente, a Sánchez por votar con el kirchnerismo y a Jaldo por testimonial.
Por el lado del gobernador, de entrada nomás tiró un gancho con la izquierda a Sánchez (le dijo que cuando fue intendente no administró nada porque se amparó en el pacto social y que por ende no “administró ni la cooperadora de una escuela”) y uno con la derecha a Pelli (dijo que fue “ñoqui” en la Legislatura). De entrada dejó en claro que pelea contra dos por el 3 a 1. Esa será la victoria absoluta para el tranqueño. Sánchez lucha por defender su banca, en lo que hasta hoy parece un tercer puesto seguro, mientras que los libertarios sueñan con conseguir dos escaños. La cuarta banca desvela a los tres.