Todos juegan (incluso sin quererlo) para Jaldo

Este año, el debate que organiza LA GACETA incorporó una novedad: el semáforo. Mediante carteles verdes, amarillos y rojos, los candidatos expusieron sus posturas respecto de distintos temas. Lo sorprendente fue que, salvo las esperables disidencias de Alejandra Arreguez (Frente de Izquierda y de los Trabajadores), las coincidencias entre el resto de los participantes -incluyendo a Osvaldo Jaldo- fueron la regla. Entonces se impone una pregunta: ante la multiplicidad de candidatos que se ubican en el centro o en la derecha ¿a quién votarán el 26 de octubre aquellos tucumanos que no quieran apoyar al peronismo o a la izquierda?