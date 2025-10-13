Entre acusaciones y proyectos, los candidatos discutieron sobre corrupción

Alejandra Arreguez – Frente de Izquierda y de los Trabajadores

“Por estos días, un ex candidato de Milei admitió haber recibido u$s 200.000 de un narco; un intendente y una legisladora de Alberdi están procesados por confabular para los narcos; tres diputados que responden a Jaldo se ausentaron del recinto cuando había que votar la investigación a (José Luis) Espert y el señor (apuntó a Ricardo Bussi) sigue sin dar explicaciones sobre las decenas de asesores que tenía cuando era concejal. Todos los bloques votaron acá por unanimidad la Ley de blanqueo que es una invitación a los narcos. Entonces, si hay corrupción es porque muchos se venden, no solo a narcos sino también a las grandes empresas que financian las campañas políticas y después terminan obteniendo rédito aunque separen en un sobre un 3% y se lo entreguen a Karina (Milei). Hay que eliminar el financiamiento privado de las campañas y hacer como hacen los diputados del Frente de Izquierda: cobran como un docente, viven como un laburante y cuando cumplen su mandato retornan a su trabajo”