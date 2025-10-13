Entre acusaciones y proyectos, los candidatos discutieron sobre corrupción

Los seis candidatos a diputados nacionales que participaron de “Tucumán Debate”, el programa especial de LA GACETA Play, expusieron sus propuestas y posturas sobre la corrupción. En el tercer eje del primer bloque, los postulantes respondieron a la pregunta: ¿Qué medidas anticorrupción deberían discutirse en el Congreso?. Desde diferentes miradas, que fueron desde la transparencia institucional hasta el financiamiento de las campañas y el rol del Poder Judicial, los referentes delinearon cómo enfrentar uno de los temas más sensibles de la agenda pública.
Paula Omodeo - CREO
“Llevaré adelante proyectos que ya vengo propiciando desde el primer día: la Boleta Única, la Ley de acceso a la Información Pública, Ficha Limpia, impedir las candidaturas testimoniales. Muchas veces la ley termina en letra muerta en esta provincia en cuanto a la transparencia y la lucha contra la corrupción que la promulgaron, la colgaron en un cuadrito y toda la clase política se olvidó que existían esas normas. Nadie denuncia y todos miran para el costado. Lo importante es que más allá de lo que decimos, es lo que hacemos: la coherencia, la valentía de decir cuánto ganamos, quienes son nuestros asesores, cómo financiamos nuestras campañas políticas, tener todo publicado, vivir la política con austeridad como lo hicimos desde el primer momento desde Creo. La lucha contra la corrupción se ejerce”
Federico Pelli – La Libertad Avanza
“La Libertad Avanza vino a poner presos a los corruptos. En nuestro gobierno, la Justicia actúa libremente, sin ataduras, por eso el presidente Milei apoyó el proyecto de Ficha Limpia para que los condenados por corrupción no puedan ejercer cargos públicos. Cristina Kirchner, por la que Jaldo juró, ahora está presa. Para nosotros lo más importante es que la Justicia intervenga y actúe sin limitaciones, con libertad. Como diputado nacional voy a apoyar todas las leyes para el endurecimiento de penas para delitos contra la corrupción para presidente, vices, ministros, que están contempladas en la próxima reforma del Código Penal. Tucumanos, no podemos seguir caminando con los corruptos mientras gozan de sus privilegios. Es hora de poner en valor a la gente decente, honesta y trabajadora”
Alejandra Arreguez – Frente de Izquierda y de los Trabajadores
“Por estos días, un ex candidato de Milei admitió haber recibido u$s 200.000 de un narco; un intendente y una legisladora de Alberdi están procesados por confabular para los narcos; tres diputados que responden a Jaldo se ausentaron del recinto cuando había que votar la investigación a (José Luis) Espert y el señor (apuntó a Ricardo Bussi) sigue sin dar explicaciones sobre las decenas de asesores que tenía cuando era concejal. Todos los bloques votaron acá por unanimidad la Ley de blanqueo que es una invitación a los narcos. Entonces, si hay corrupción es porque muchos se venden, no solo a narcos sino también a las grandes empresas que financian las campañas políticas y después terminan obteniendo rédito aunque separen en un sobre un 3% y se lo entreguen a Karina (Milei). Hay que eliminar el financiamiento privado de las campañas y hacer como hacen los diputados del Frente de Izquierda: cobran como un docente, viven como un laburante y cuando cumplen su mandato retornan a su trabajo”
Ricardo Bussi – Fuerza Republicana
“Conmigo la corrupción no va, por eso desde siempre he combatido al kirchnerismo que es el emblema de la corrupción nacional. Por supuesto que queda pendiente la sanción de Ficha Limpia, pasó diputados pero hubo un intento de que caiga la sesión por indicaciones del actual ministro (Lisandro) Catalán y luego en el Senado cayó porque un aliado del Gobierno nacional retiró a sus dos senadores. Esto no puede suceder, tenemos que tener una ley de Ficha Limpia. Por otro lado, creo que la Oficina Anticorrupción y la Auditoría General de la Nación deben ser ocupados por personas capaces, idóneas y no políticas a través de concursos, antecedentes y oposición. Por último, no pueden ser los desfalcos municipales donde Banda del Río Salí aparece en el ranking con $17.000 millones esfumados por arte de magia”.
Osvaldo Jaldo - Tucumán Primero
“Este gobernador no tiene ninguna causa judicial ni policial pendiente. Si el presidente cumpliría lo que el candidato (César) Pelli dijo que han venido a eliminar, seguramente nos quedamos acéfalos a nivel nacional porque desde el Presidente para abajo hay varios a los que tendrían que aplicar la ley y nos quedaríamos sin Gobierno nacional. Tengo las manos limpias, por eso tomé decisiones en Alberdi, por eso tomé decisiones contra aquellos delincuentes que tenían impunidad en Tucumán como los narcotraficantes y los que realizan la comercialización de droga en menor escala. Vine a poner orden en la provincia, respetamos la propiedad privada, a todos aquellos que invierten y cuidamos el capital”
Roberto Sánchez – Unidos por Tucumán
“Tenemos que terminar con la justificación de que roban, pero hacen. Nosotros hemos presentado un proyecto en Diputados para que la Oficina Anticorrupción sea independiente, que no dependa del Poder Ejecutivo y que pueda controlar a todos los poderes del Estado. También tenemos que volver a impulsar Ficha Limpia que se cayó por un acuerdo entre el kirchnerismo y el partido La Libertad Avanza. Tenemos que volver a darle un empuje a la UIF (Unidad de Investigación Financiera) que es justamente la que observa y detecta el lavado de dinero. Hoy está en boga a nivel nacional y provincial la connivencia entre la política y el narcotráfico; nosotros los demandamos en la provincia, no nos dieron bolilla, luego nos dieron la razón. Vamos a ir hasta el fondo”