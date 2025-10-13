Grieta laboral: ¿Actualizar la ley para crear empleo o defender los derechos adquiridos?

Alejandra Arreguez- Frente de Izquierda y de los Trabajdores

“Nosotros rechazamos esta reforma que busca esclavizarnos. Milei ya anunció que lo que quiere es quitarnos los pocos derechos que nos quedan. Y Jaldo, aunque ahora diga lo contrario, mandó a sus diputados a votar la Ley Bases, que todo el resto también apoyó, y que incluye varias de las premisas de esta reforma en curso. Ellos le llaman reforma para que vos te tengas que pagar tu propia indemnización, para que sea más fácil despedir. A la brillante idea de extender las jornadas laborales, a que no te puedas ni quejar porque quieren quitar el derecho a huelga. Nosotros decimos que tiene que ser al revés. Hay que terminar con la precarización laboral, hay que reducir la jornada laboral y que las grandes empresas estén obligadas a crear puestos de trabajo sobre la base de crear nuevos turnos. El Frente de Izquierda somos el único bloque que de verdad se opone a estos planes patronales. Lo hicimos en el recinto del Congreso y lo hacemos en las calles”.