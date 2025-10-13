Caso Pablo Laurta: encontraron un cadáver en Entre Ríos y la Justicia investiga si es el remisero desaparecido

Un cadáver fue hallado este domingo en las inmediaciones del arroyo Yeruá, en un tramo que conecta Concordia con General Campos, y la Justicia de Entre Ríos intenta determinar si se trata de Martín Sebastián Palacios, el remisero que trasladó a Pablo Laurta, acusado de un doble femicidio en Córdoba y del secuestro de su hijo de cinco años.
El hallazgo en el arroyo Yeruá
Los operativos de búsqueda se concentraron en la zona del Toyota Corolla utilizado para el viaje. Los investigadores sospechan que, durante el trayecto, Laurta habría tomado el volante en reemplazo del remisero.
Las cámaras de seguridad registraron el vehículo transitando por Ruta Provincial 22, la Autovía Nacional 14, caminos rurales de Estancia Grande, Puerto Yeruá y General Campos, para luego retomar por la Ruta Nacional 18 rumbo a Córdoba.
El ministro de Seguridad entrerriano, Néstor Roncaglia, y autoridades judiciales se trasladaron este lunes al lugar del hallazgo. En paralelo, la Policía confirmó que la billetera de Palacios fue encontrada en el hotel Berlín, en Gualeguaychú, donde Laurta se alojó junto a su hijo tras escapar de la escena del crimen.
Quién es Pablo Laurta, el acusado del doble femicidio
Pablo Laurta, de origen uruguayo, fue detenido este domingo en Gualeguaychú. Está acusado de asesinar a su expareja, Luna Giardina, y a su exsuegra, Mariel Zamudio, en una vivienda de Villa Serrana (Córdoba). Luego del ataque, huyó con su hijo de cinco años.
Laurta acumulaba denuncias por violencia de género y su expareja contaba con botón antipánico. Además, integraba el colectivo uruguayo “Varones Unidos”, una agrupación antifeminista que se opone a las políticas de género y diversidad. En redes sociales, Laurta solía presentarse como víctima de “falsas denuncias”, en contraste con el historial judicial que pesaba en su contra.
Las víctimas: Luna Giardina y Mariel Zamudio
El doble crimen ocurrió en la casa de Villa Serrana. Según las pericias iniciales, Laurta irrumpió armado y disparó contra ambas mujeres, que murieron en el acto. Después del ataque, escapó con su hijo y comenzó una fuga que se extendió por tres provincias.
La desaparición de Martín Sebastián Palacios
El remisero Martín Sebastián Palacios fue la última persona que tuvo contacto con Laurta antes de su detención. Una cámara de seguridad en la terminal de ómnibus de Concordia registró el momento en que el acusado llegó con un bolso y fue recibido por Palacios con un gesto afectuoso. Esa cercanía despertó sospechas sobre un posible vínculo previo entre ambos.
Desde esa noche, Palacios no volvió a comunicarse con su familia. Su teléfono se apagó poco después de la medianoche y, horas más tarde, su auto apareció calcinado en un camino rural de Córdoba.
El auto calcinado y la principal hipótesis
Vecinos de la zona declararon que vieron a un hombre descender solo del vehículo, rociarlo con nafta y prenderlo fuego antes de alejarse a pie. El incendio afectó a 14 autos estacionados y obligó a evacuar a 130 personas.
Para los investigadores, la principal hipótesis es que Laurta fue el último pasajero de Palacios. El uruguayo habría pagado el viaje, se deshizo del vehículo y continuó su fuga con el niño, hasta ser finalmente capturado en Gualeguaychú.