Caso Pablo Laurta: encontraron un cadáver en Entre Ríos y la Justicia investiga si es el remisero desaparecido

La desaparición de Martín Sebastián Palacios

El remisero Martín Sebastián Palacios fue la última persona que tuvo contacto con Laurta antes de su detención. Una cámara de seguridad en la terminal de ómnibus de Concordia registró el momento en que el acusado llegó con un bolso y fue recibido por Palacios con un gesto afectuoso. Esa cercanía despertó sospechas sobre un posible vínculo previo entre ambos.