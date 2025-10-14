Secciones
Política

De la euforia radical al regreso del fraude

Capítulo 13.

PERIPLO. Eduardo Paz fue diputado en 1940 y senador en 1973. PERIPLO. Eduardo Paz fue diputado en 1940 y senador en 1973.
Guillermo Monti
Por Guillermo Monti Hace 6 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Unión Cívica RadicalTucumánMiguel CamperoJuan Domingo Perón
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Efemérides del lunes 13 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
1

Efemérides del lunes 13 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

2

La relevancia de los debates electorales

3

Cartas de lectores: inseguridad

4

Cartas de lectores: Infancias trans: escuchar también es humanizar

5

Cartas de lectores: veredas rotas

6

Cartas de lectores: el magma del ajuste

Más Noticias
Un caos: el drama del fútbol de la Liga Tucumana

Un caos: el drama del fútbol de la Liga Tucumana

Tu próximo desayuno quizás sea preparado por un robot

Tu próximo desayuno quizás sea preparado por un robot

Recuerdos fotográficos: 1955. La tragedia del tren obrero en Italia y Rivadavia

Recuerdos fotográficos: 1955. La tragedia del tren obrero en Italia y Rivadavia

Hace 78 años todo empezaba mal para la “Palestina del mandato”

Hace 78 años todo empezaba mal para la “Palestina del mandato”

La perseverancia de la insensatez

La perseverancia de la insensatez

Cartas de lectores: Pichon Riviere y la Psicología, una pasión argentina

Cartas de lectores: Pichon Riviere y la Psicología, una pasión argentina

Comentarios