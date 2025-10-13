Tras el revés de la Cámara Electoral por las boletas, LLA refuerza la campaña de Santilli en Buenos Aires

La renuncia de José Luis Espert y la confirmación de que las boletas no se reimprimirán en Buenos Aires obligaron a La Libertad Avanza (LLA) a replantear su estrategia electoral de cara a las elecciones del 26 de octubre. Ante esta situación, la mesa bonaerense del partido, integrada por dirigentes como Sebastián Pareja, Cristian Ritondo y Diego Valenzuela, definió incrementar la presencia de Diego Santilli, primer candidato de la lista, en recorridas y actos territoriales.