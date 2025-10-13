Tras el revés de la Cámara Electoral por las boletas, LLA refuerza la campaña de Santilli en Buenos Aires

La renuncia de José Luis Espert y la confirmación de que las boletas no se reimprimirán en Buenos Aires obligaron a La Libertad Avanza (LLA) a replantear su estrategia electoral de cara a las elecciones del 26 de octubre. Ante esta situación, la mesa bonaerense del partido, integrada por dirigentes como Sebastián Pareja, Cristian Ritondo y Diego Valenzuela, definió incrementar la presencia de Diego Santilli, primer candidato de la lista, en recorridas y actos territoriales.
Según informaron fuentes de la alianza a TN, la campaña se concentrará en dejar claro que, a pesar de que en la boleta figure Espert, quien encabeza efectivamente es Santilli. Además, se prevé que el afiche del cuarto oscuro muestre la imagen de Diego y no la de Espert, reforzando su liderazgo en el distrito.
El equipo de campaña también busca difundir la gestión del presidente Javier Milei, destacando las reformas implementadas desde que asumió. En ese marco, LLA compartió un spot audiovisual de Santilli, en el que solicita el voto y afirma: “Hay que hacer las reformas que nos hacen falta para que el país crezca como nunca antes”.
En el mismo material, Milei también se muestra en primera persona, prometiendo reformas profundas en lo económico, eliminación de impuestos, creación de empleo genuino y fin de privilegios sindicales. Asimismo, resalta la intención de impulsar una apertura comercial que permita exportar más y que los argentinos puedan comprar productos más baratos.
Otra línea de la campaña será polarizar con el kirchnerismo, evitando nombrar a fuerzas de centro como Potencia o Provincias Unidas, que podrían restarle votos a LLA. Una fuente oficial indicó: “Lo hacemos porque ellos confrontan con nosotros. La intención es que la elección sea binaria”.
Agenda territorial y actividades de Santilli
Desde la renuncia de Espert, Santilli incrementó su presencia en actos y recorridas. Este lunes se presentó en Quilmes, mientras que el próximo miércoles se reunirá con concejales y legisladores del PRO en La Plata. La mesa bonaerense de LLA-PRO se encuentra trabajando minuciosamente en la agenda de Santilli, con el objetivo de maximizar su visibilidad y cercanía con el electorado.
Sobre Espert, el oficialismo evita referirse al tema: “Ya se corrió y la investigación corre por cuenta de la Justicia”, señalaron desde la alianza.
Plazos y objetivos finales
Con 11 días por delante, La Libertad Avanza busca transmitir sus propuestas, reforzar la figura de Santilli y reducir la brecha con el kirchnerismo, que en las elecciones locales de Buenos Aires les había ganado por casi 14 puntos. La estrategia combina presencia territorial, difusión de la gestión de Milei y polarización política, para intentar consolidar votos en la recta final de la campaña.