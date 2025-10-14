Efemérides del martes 14 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Cada 14 de octubre se recuerda la "caza de brujas" impulsada por el senador estadounidense Joseph McCarthy en 1949, una investigación contra los supuestos sospechosos de simpatizar con el comunismo y compartir información confidencial a la Unión Soviética.
La recordada caza de brujas se llevó a cabo mientras Estados Unidos y la URSS se enfrentaban en la Guerra Fría. En ese contexto, el senador por Wisconsin denunció una conspiración comunista en el propio Departamento de Estado norteamericano. Para llevar a cabo la investigación se creó Comité de Actividades Antiamericanas, liderado por McCarthy.
El proyecto causó gran controversia en algunas partes de Estados Unidos y varias personalidades destacadas de la época se pronunciaron en contra de McCarthy, entre las que destacan el periodista Edward R. Murrow, quien le dedicó un programa entero al senador titulado "Informe sobre el senador Joseph R. McCarthy", y otras figuras famosas, como Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Gregory Peck, Katharine Hepburn, Kirk Douglas, Burt Lancaster, Gene Kelly, John Huston, Orson Welles, Thomas Mann y Frank Sinatra.
Finalmente, el 2 de diciembre de 1954 el Senado de los Estados Unidos aprobó una moción de censura sobre el Comité liderado por McCarthy alegando que sus actuaciones "habían traído al propio Senado el deshonor y la infamia".
En tanto, el 14 de octubre también se recuerda el lanzamiento desde la estratósfera de Félix Baumgartner a más de 39.000 metros de altura en 2012, cuando se convirtió en la primera persona en la historia en romper la barrera del sonido sin apoyo mecánico. El hombre de 43 años registró la caída libre más rápida de la historia tras lograr una velocidad de 1.137 km/h, mientras que la barrera del sonido se rompe a los 1.100 km/h.
Al finalizar la histórica caída, Baumgartner dialogó con diferentes medios de comunicación y contó que tuvo una preparación de más de siete años para poder lograr este hito histórico. A pesar de contar un pequeño problema en el casco que casi lo obliga a abortar la misión afirmó que finalmente decidió saltar, "y fue la decisión correcta".
El 14 de octubre también se recuerdan algunas efemérides como el Día Mundial de la Espirometría y el Día Mundial de la Costurera. La primera fue aprobada en 2010 por la European Respiratory Society (ERS) a través de la European Lung Foundation (ELF).
La espirometría es una prueba realizada por un especialista, la cual determina el funcionamiento de los pulmones según la cantidad de aire que puede inhalar y exhalar una persona. Además, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) las enfermedades pulmonares están dentro de las diez causas de muerte más comunes en el mundo.
Por su parte, el Día Mundial de la Costurera se creó con el objetivo de difundir sobre la importancia que tienen las personas que trabajan en la creación y confección de diferentes prendas a lo largo de los siglos. Si bien no hay un motivo claro por el cual se eligió esta fecha para conmemorarlo, la efeméride fue adoptada por gran parte de las empresas e industrias textiles.
1066 – Batalla de Hastings: Guillermo el Conquistador derrota a las fuerzas inglesas de Haroldo II.
1536 – Muere Garcilaso de la Vega, poeta español.
1784 – Nace Fernando VII, rey de España.
1806 – Se lleva a cabo la Batalla de Jena, en el marco de las Guerras Napoleónicas.
1809 – Por el tratado de Schonbrunn Napoleón se anexa regiones del Imperio Austriaco.
1813 – El Ayuntamiento de Caracas confiere a Simón Bolívar el título de "Libertador".
1890 – Nace Dwight D. Eisenhower, 34to. Presidente de los EE.UU.
1894 – Nace E.E. Cummings, poeta estadounidense.
1905 – Huelga general en Rusia, inicio de la primera revolución.
1913 – Catástrofe minera en Gales por la explosión de los pozos de la "Universal": mueren 439 personas.
1923 – Las autoridades de Moscú implantan en toda la URSS el calendario gregoriano.
1927 – Nace Roger Moore, actor británico.
1933 – La Alemania nazi anuncia su retirada de la Sociedad de Naciones y de la Conferencia de Desarme.
1934 – Nace Horacio Accavallo, boxeador.
1944 – Suicidio del general Rommel, considerado por Hitler culpable de un complot contra su persona.
1946 – Nace Chiche Duhalde, política argentina.
1949 – Comienza la “caza de brujas” en EEUU: investigación contra sospechosos de simpatizar con el comunismo.
1951 – Se crea la Organización de Estados Centroamericanos.
1959 – Muere Errol Flynn, actor.
1962 – Un avión espía estadounidense descubre rampas de misiles en Cuba, lo que desata la mayor crisis de la «Guerra Fría» entre EEUU y la URSS.
1964 – Es destituido Nikita Kruschev como secretario general del PCUS y jefe del Gobierno soviético.
1977 – Muere "Bing" Crosby, actor, cantante y compositor estadounidense.
1978 – Nace Usher, cantante y actor estadounidense.
1980 – Muere Oscar Alemán, guitarrista y compositor argentino.
1980 – Nace Ben Whishaw, actor británico.
1982 – Nace Dan Breitman, actor, humorista, bailarín y cantante argentino.
1990 – Muere Leonard Bernstein, músico estadounidense, compositor y director de orquesta.
1992 – Muere José María Muñoz, el "relator de América".
2001 – En Argentina se celebran las elecciones legislativas de 2001. El voto en blanco o «voto bronca» logra porcentajes destacados.
2003 – Muere el actor cómico argentino Javier Portales.
2004 – Crean una vacuna contra la malaria.
2012 – En Roswell (Nuevo México) Félix Baumgartner se lanza desde la estratosfera, a más de 39.000 metros de altura y se convierte en la primera persona en la Historia en romper la barrera del sonido sin apoyo mecánico.