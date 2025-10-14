Efemérides del martes 14 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

En tanto, el 14 de octubre también se recuerda el lanzamiento desde la estratósfera de Félix Baumgartner a más de 39.000 metros de altura en 2012, cuando se convirtió en la primera persona en la historia en romper la barrera del sonido sin apoyo mecánico. El hombre de 43 años registró la caída libre más rápida de la historia tras lograr una velocidad de 1.137 km/h, mientras que la barrera del sonido se rompe a los 1.100 km/h.