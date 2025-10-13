Corona Sunset Cafayate 2025: los mejores looks y la cobertura exclusiva de LG Lifestyle

Secciones
Entre montañas, viñedos, buena música y tremendos outfits, Corona dio inicio a su Sunsets 100 Year Tour.

Hace 1 Hs

Lifestyle, por Fernanda Bringas (muy_fer_) Producción general y Sol García Hamilton (solchugh) - Producción periodística

El sol empieza a caer detrás de los cerros de Cafayate y el cielo se tiñe de dorado iluminando los viñedos. Es el spot y momento ideal para un posteo. La música es pegadiza, las coronitas tintinean y el clima es perfecto.

Así se vivió el Corona Sunset el sábado 11 de octubre, un evento que se convirtió en sinónimo de lo que hoy buscamos: experiencias con alma.

Ya no se trata solo de “salir de fiesta”. Las nuevas generaciones —y también quienes aprendieron a valorar el presente— buscan vivencias que conecten con algo más profundo, como con la naturaleza y los seres queridos. De hecho, por eso hoy están tan de moda las raves de café o los encuentros diurnos. Porque la gente quiere vivir experiencias completas que también incluyan el día.

Aunque el Corona Sunset tuvo dos vibras muy distintas —una más relajada durante el día y otra más intensa a medida que caía la noche—, ambas se sintieron igual de disfrutables. Desde el atardecer, cuando el cielo parecía pintado a mano, hasta la noche, con shows de fuego y una energía fiestera.

Este año, Corona eligió Cafayate para dar inicio a su Sunsets 100 Year Tour. En Finca El Recreo, en el corazón de los valles salteños, asistieron más de 3.000 personas. El evento fue producido por Wineex, productora salteña reconocida por su trabajo en experiencias integradas con el paisaje y la cultura local. Este primer encuentro marcó el comienzo de una serie de fechas que recorrerán todo el país y terminará en Punta del Este.

“La idea de los lugares que elegimos es hacer que la gente se conecte con la naturaleza. Que vengan a desconectarse, escuchar música y estar al aire libre. Cafayate nos encanta: tiene un sunset espectacular, y la mandala con las montañas de fondo es realmente única”, contó Milagros Leivar, Brand Manager de Corona.

(A la izquierda Milagros Leivar, Brand Manager de Corona) (A la izquierda Milagros Leivar, Brand Manager de Corona)
(Team Corona)

La propuesta musical estuvo encabezada por el reconocido DJ Konstantin Sibold, quien ofreció un set principal cargado de energía y matices electrónicos. Lo acompañaron los talentos Odyssay (@odyssaymusic) y el dúo Báez & Saint (@baezandsaint), que lograron que nadie dejara de bailar.

“Nos preparamos mucho durante la semana pensando en el lugar. Nos inspiramos en las montañas. Tocamos música afro y melódica con mucha influencia del house, nos gusta que la gente la pase bien y se divierta con nosotros”, contaron los DJs Báez & Saint.

(Dúo de DJs Báez & Saint) (Dúo de DJs Báez & Saint)

Y como en todo festival, la moda también fue protagonista. Fue el momento perfecto para que los invitados se lucieran con sus looks. Una estética entre electrónica y boho-chic, ideal para el paisaje de montañas.

La paleta de colores fue desde los clásicos blanco y negro hacia un degradé en tonos tierra. En cuanto a textiles, el lino fue el favorito de los hombres, junto con las camisas tejidas, última tendencia esta temporada. En las mujeres se vieron vestidos con transparencias, micro shorts y maxi polleras, camisas con volumen, prendas de cuero, detalles con flecos, animal print en todas sus versiones y los infaltables brillos.

El lino fue el favorito de los hombres, junto con las camisas tejidas. El lino fue el favorito de los hombres, junto con las camisas tejidas.
La paleta de colores fue desde los clásicos blanco y negro hacia un degradé en tonos tierra. La paleta de colores fue desde los clásicos blanco y negro hacia un degradé en tonos tierra.

Los accesorios también tuvieron protagonismo. En la cabeza, la gente llevó sombreros estilo cowboy, las famosas gorras cup, pañuelos y casquetes de crochet que fueron tendencia en la Copenhagen Fashion Week. Además, ponchos y pashminas para cuando baja el sol. No faltaron los cinturones con grandes hebillas estilo boho y en los pies, por supuesto, las botas texanas acompañaron los outfits a la perfección. Los presentes demostraron que el norte argentino ama coquetear con la moda.

En la cabeza, la gente llevó sombreros estilo cowboy, las famosas gorras cup y pañuelos En la cabeza, la gente llevó sombreros estilo cowboy, las famosas gorras cup y pañuelos
Los casquetes de crochet que fueron tendencia en la Copenhagen Fashion Week Los casquetes de crochet que fueron tendencia en la Copenhagen Fashion Week
Las mujeres lucieron prendas de cuero, detalles con flecos, animal print en todas sus versiones y los infaltables brillos Las mujeres lucieron prendas de cuero, detalles con flecos, animal print en todas sus versiones y los infaltables brillos
@lumena.lumena @lumena.lumena
@soledesalva @soledesalva
@maruvaloy @maruvaloy
(No faltaron los cinturones con grandes hebillas estilo boho (No faltaron los cinturones con grandes hebillas estilo boho

Durante la tarde, con La Gaceta Lifestyle estuvimos conversando con los invitados y les hicimos una misma pregunta:
¿Cuál es su momento favorito para tomar una Corona?
Casi todos respondieron lo mismo: al atardecer y con amigos. Y quizás esa sea la esencia del Corona Sunset y de este nuevo modo de vivir, disfrutar de lo simple, de los buenos momentos y de quienes nos acompañan en ellos. Van a poder ver toda la cobertura esta semana en La Gaceta y todas sus plataformas audiovisuales.

