Corona Sunset Cafayate 2025: los mejores looks y la cobertura exclusiva de LG Lifestyle

Este año, Corona eligió Cafayate para dar inicio a su Sunsets 100 Year Tour. En Finca El Recreo, en el corazón de los valles salteños, asistieron más de 3.000 personas. El evento fue producido por Wineex, productora salteña reconocida por su trabajo en experiencias integradas con el paisaje y la cultura local. Este primer encuentro marcó el comienzo de una serie de fechas que recorrerán todo el país y terminará en Punta del Este.