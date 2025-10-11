Diego Santilli encabezará la boleta de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires

El fallo de la Cámara Nacional Electoral se produjo luego de que los apoderados de La Libertad Avanza apelaran la resolución inicial. El juez de primera instancia había sostenido que la reglamentación vigente, si bien garantizaba la alternancia de género exigida por la ley, no resultaba aplicable al primer puesto de la lista, ya que su vacancia no afectaba la paridad. Además, consideró que el origen de la vacancia -en este caso, la renuncia- tenía una relevancia especial.