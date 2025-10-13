Secciones
Política

La Junta Electoral rechazó la denuncia contra el interventor de Alberdi: "Una decisión infundada, contradictoria y arbitraria"

"Esta decisión deja en evidencia un doble estándar, cuando se denuncian conductas del oficialismo", dijo el candidato a intendente Luis Augier.

Hace 27 Min

"La Junta Electoral Provincial ha reconocido, implícitamente, la violación a la ley. Pero decidió no sancionar al interventor. Esta decisión deja en evidencia un doble estándar, cuando se denuncian conductas del oficialismo". El candidato a intendente de Alberdi, Luis Augier, se pronunció de esa manera, luego de que esta mañana se conociera el fallo judicial.

La semana pasada, Augier denunció al actual interventor de esa ciudad, Guillermo Norry, por presuntamente utilizar recursos y bienes del Estado para favorecer las campañas electorales de Osvaldo Jaldo, candidato a diputado nacional, y de Bruno Romano, candidato oficialista a la intendencia.

"La resolución dictada por la Junta resulta infundada, contradictoria y arbitraria. Primero, rechaza la denuncia en su punto 1; es decir, considera que no hubo violación de normas electorales. Y segundo, exhorta al interventor a abstenerse de realizar actos de gobierno que implican violación al artículo 34 de la Ley 7876. ¿En qué quedamos? Esto constituye un reconocimiento implícito de la irregularidad denunciada", afirma Augier, en diálogo con este diario.

"La propia Junta confirma que el interventor utilizó recursos del municipio con fines proselitistas. Y por ello le ordena abstenerse de realizar estos actos. ¡E inexplicablemente elude aplicar las sanciones solicitadas!", prosigue.

Augier fundamentó su denuncia en el artículo 34 de la Ley 7.876 del Régimen Electoral de la Provincia, que prohíbe a los funcionarios públicos realizar proselitismo durante el proceso electoral. Se considera que estas acciones afectan la igualdad de condiciones entre los candidatos.

Augier acusó a Norry de utilizar personal y bienes municipales, que incluyen maquinaria y camiones, para montar un escenario durante la inauguración de nuevos semáforos, evento que fue utilizado con fines proselitistas. "Vamos a evaluar nuevas acciones administrativas y judiciales para garantizar que en Alberdi se respete la neutralidad política que debe regir durante la intervención y el proceso electoral", cierra.

