La Junta Electoral rechazó la denuncia contra el interventor de Alberdi: "Una decisión infundada, contradictoria y arbitraria"

"La resolución dictada por la Junta resulta infundada, contradictoria y arbitraria. Primero, rechaza la denuncia en su punto 1; es decir, considera que no hubo violación de normas electorales. Y segundo, exhorta al interventor a abstenerse de realizar actos de gobierno que implican violación al artículo 34 de la Ley 7876. ¿En qué quedamos? Esto constituye un reconocimiento implícito de la irregularidad denunciada", afirma Augier, en diálogo con este diario.