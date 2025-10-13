Cuando fue la última vez que un presidente dejó su cargo en San Martín antes de finalizar su mandato

Las elecciones se realizaron el 27 de mayo de 2013 y consagraron a la fórmula Jorge Garber-Jorge Saab, de la agrupación “Yo te quiero San Martín”, con más del 71% de los votos. Fue el quinto presidente en menos de dos años, reflejo de una época marcada por la inestabilidad dirigencial. Aquel proceso, desarrollado en calma institucional pero con escasa participación de socios, simbolizó el deseo de reconstruir una entidad golpeada por los cambios permanentes en la conducción.