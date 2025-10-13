Secciones
Suscribite
Ingresar
Deportes
San Martín de Tucumán
Barajar y dar de nuevo: San Martín ante el desafío de reconstruirse sin repetir sus errores
Tras otra frustración y con elecciones en el horizonte, el club enfrenta una encrucijada. El futuro dependerá de un proyecto que combine planificación, identidad y liderazgo.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
NO SALIÓ CÓMO SE ESPERABA. La dirigencia presenta a Mariano Campodónico ante el plantel profesional.
Por
Bruno Farano
Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Primera Nacional
Club Deportivo Morón
San Martín
Mariano Campodónico
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
San Martín se juega en Morón mucho más que un partido: su continuidad en la lucha por el ascenso
El error que condujo a San Martín a un nuevo fracaso en la Primera Nacional
Lo más popular
Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora
San Martín en crisis: la comisión directiva llamará a elecciones
La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza
Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez
El drama de muchos argentinos: llegar a fin de mes con un sueldo es casi una odisea
En Tucumán, el IPLA clausuró cuatro fiestas de estudiantes secundarios por venta ilegal de alcohol
Más Noticias
San Martín en crisis: la comisión directiva llamará a elecciones
Tras el golpe en Morón, el futuro de Mariano Campodónico en San Martín quedó en duda
“Vamos a hacer una reunión urgente con la comisión directiva”: Moisello anticipó una asamblea para definir el futuro de San Martín
Alpine retrasa la confirmación de Franco Colapinto: las razones detrás del silencio del equipo
Final de La Voz Argentina 2025: cuándo se conoce al ganador y a qué hora será el anuncio
Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora
Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué
La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza
Comentarios
Navegá sin límites por $143 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más