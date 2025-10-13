Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

Barajar y dar de nuevo: San Martín ante el desafío de reconstruirse sin repetir sus errores

Tras otra frustración y con elecciones en el horizonte, el club enfrenta una encrucijada. El futuro dependerá de un proyecto que combine planificación, identidad y liderazgo.

NO SALIÓ CÓMO SE ESPERABA. La dirigencia presenta a Mariano Campodónico ante el plantel profesional. NO SALIÓ CÓMO SE ESPERABA. La dirigencia presenta a Mariano Campodónico ante el plantel profesional.
Bruno Farano
Por Bruno Farano Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Primera NacionalClub Deportivo MorónSan MartínMariano Campodónico
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
San Martín se juega en Morón mucho más que un partido: su continuidad en la lucha por el ascenso

San Martín se juega en Morón mucho más que un partido: su continuidad en la lucha por el ascenso

El error que condujo a San Martín a un nuevo fracaso en la Primera Nacional

El error que condujo a San Martín a un nuevo fracaso en la Primera Nacional

Lo más popular
Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora
1

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora

San Martín en crisis: la comisión directiva llamará a elecciones
2

San Martín en crisis: la comisión directiva llamará a elecciones

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza
3

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez
4

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez

El drama de muchos argentinos: llegar a fin de mes con un sueldo es casi una odisea
5

El drama de muchos argentinos: llegar a fin de mes con un sueldo es casi una odisea

En Tucumán, el IPLA clausuró cuatro fiestas de estudiantes secundarios por venta ilegal de alcohol
6

En Tucumán, el IPLA clausuró cuatro fiestas de estudiantes secundarios por venta ilegal de alcohol

Más Noticias
San Martín en crisis: la comisión directiva llamará a elecciones

San Martín en crisis: la comisión directiva llamará a elecciones

Tras el golpe en Morón, el futuro de Mariano Campodónico en San Martín quedó en duda

Tras el golpe en Morón, el futuro de Mariano Campodónico en San Martín quedó en duda

“Vamos a hacer una reunión urgente con la comisión directiva”: Moisello anticipó una asamblea para definir el futuro de San Martín

“Vamos a hacer una reunión urgente con la comisión directiva”: Moisello anticipó una asamblea para definir el futuro de San Martín

Alpine retrasa la confirmación de Franco Colapinto: las razones detrás del silencio del equipo

Alpine retrasa la confirmación de Franco Colapinto: las razones detrás del silencio del equipo

Final de La Voz Argentina 2025: cuándo se conoce al ganador y a qué hora será el anuncio

Final de La Voz Argentina 2025: cuándo se conoce al ganador y a qué hora será el anuncio

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

Comentarios