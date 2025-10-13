San Martín en crisis: la comisión directiva llamará a elecciones

Desde los pasillos de La Ciudadela confirmaron que la medida se ajustará estrictamente a lo que establece el estatuto. Una vez oficializadas las renuncias, será la Junta Fiscalizadora la que tomará temporalmente la conducción, con la tarea de convocar a elecciones en el corto plazo. La idea, según confiaron allegados a la dirigencia, es que el nuevo cuerpo directivo tenga el tiempo suficiente para delinear el futuro deportivo, incluyendo la conformación del plantel y la definición sobre la continuidad (o no) de Mariano Campodónico, cuya situación quedará supeditada a las decisiones de las nuevas autoridades.