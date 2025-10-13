San Martín en crisis: la comisión directiva llamará a elecciones

La eliminación de San Martín frente a Deportivo Morón, luego del empate 0 a 0 en el “Nuevo Francisco Urbano”, no sólo cerró un nuevo intento frustrado de ascenso, sino que también dejó una fuerte repercusión en el plano institucional. La comisión directiva encabezada por Rubén Moisello decidió dar un paso al costado tras el golpe deportivo, decisión que marcará el inicio de un proceso de transición dentro del club.
Desde los pasillos de La Ciudadela confirmaron que la medida se ajustará estrictamente a lo que establece el estatuto. Una vez oficializadas las renuncias, será la Junta Fiscalizadora la que tomará temporalmente la conducción, con la tarea de convocar a elecciones en el corto plazo. La idea, según confiaron allegados a la dirigencia, es que el nuevo cuerpo directivo tenga el tiempo suficiente para delinear el futuro deportivo, incluyendo la conformación del plantel y la definición sobre la continuidad (o no) de Mariano Campodónico, cuya situación quedará supeditada a las decisiones de las nuevas autoridades.
Un miembro de la comisión saliente confirmó a LA GACETA que el club “está saneado” y en condiciones de iniciar una nueva etapa. “El objetivo es liberar tensiones y atender el reclamo de los hinchas, que durante todo el año mostraron descontento con la conducción y dejaron de acompañar en La Ciudadela”, explicó la fuente, dejando en claro que la decisión busca descomprimir un clima que se volvió insostenible.
De esta manera, el oficialismo no presentaría ninguna lista para las elecciones que se aproximarán en la institución de La Ciudadela.
En diálogo con LG Play, poco después del arribo del plantel a Tucumán, Moisello había reconocido que el golpe deportivo caló hondo. “Ahora vamos a hacer una reunión urgente con la comisión directiva y vamos a determinar los pasos a seguir. Estamos bastante golpeados, doloridos. Necesitamos dejar que pase un poco la bronca y, con la cabeza más fría, definir lo que viene”, señaló el dirigente en el aeropuerto Benjamín Matienzo. Más adelante, admitió que “lo deportivo fue el punto flojo de la gestión”, y agregó: “No pudimos lograr el ascenso en estos cuatro periodos. Los resultados están a la vista”.
El fin de una etapa en San Martín
Consultado sobre la posibilidad de un llamado a elecciones, Moisello no lo había descartado y hace unos instantes, se confirmó la decisión. “Siempre está presente. Queda un poco menos de la mitad del mandato, pero hay un cierto cansancio y eso se refleja en algunas actitudes que uno puede tomar”, expresó. A la vez, aseguró que su intención no es continuar: “No, no estoy con fuerzas para volver a presentarme. Lo máximo que puedo hacer es terminar el mandato”, indicó.
Pese al cambio de autoridades, una de las certezas pasa por el vínculo con el principal sponsor del club. La Caja Popular de Ahorros seguirá colaborando como generador de recursos, más allá de la salida de la actual comisión.
El proceso de sucesión, según remarcaron en La Ciudadela, se realizará de manera ordenada y conforme al estatuto, dejando la conducción provisional en manos de la Junta Fiscalizadora hasta que se concrete el llamado a elecciones.