Creativos en movimiento: se viene la edición 2025 de la muestra de diseño ImaJIM

Diseñadores, ilustradores, fotógrafos y emprendedores se reúnen en una muestra que apuesta por la innovación. Será el 16 y 17 de octubre en el Instituto JIM.

Hace 20 Min

Los pasillos del Instituto JIM se preparan para explotar de color, talento y propuestas frescas. Los días jueves 16 y viernes 17 de octubre, de 18.30 a 22 horas, la sede de la calle Junín 674, en pleno centro de San Miguel de Tucumán, se convertirá en el punto de encuentro del diseño gráfico joven con la edición número 11 de ImaJIM, la muestra anual organizada por estudiantes.

La entrada es libre, pero el viaje creativo que ofrece ImaJIM no tiene precio. Charlas, talleres intensivos, feria de emprendedores, exhibiciones en directo y espacios interactivos son parte del menú. Todo será armado por quienes entienden que la creatividad no siempre sigue un programa, y que aprender también puede venir de experimentar, equivocarse o probar algo nuevo.

"Creativo en movimiento" es el lema que define a esta edición, lo que refleja la constante innovación y el dinamismo de un evento que no para de crecer.

Dos talleres intensivos para no dejar pasar

Dentro de las actividades más esperadas de esta edición están los talleres intensivos con certificación pensados para aprender haciendo y llevarse herramientas prácticas para aplicar de inmediato. Ambos se realizarán de 18 a 21 horas, con cupos limitados y una propuesta orientada tanto a principiantes como a quienes ya tienen experiencia.

Jueves 16: ABC de Fotoproducto + Food Styling, con @fotogra.fer. Ideal para quienes quieren mejorar sus fotos de productos, desde lo técnico hasta lo estético.

Viernes 17: Encuadernación Creativa para Principiantes, con @polirubro.encuadernacion Una propuesta para explorar el diseño desde lo artesanal y crear objetos únicos con tus propias manos.

Las inscripciones ya están abiertas y se realizan por mensaje directo a la cuenta oficial de @imajim_.

Qué más vas a encontrar en ImaJIM

En esta edición habrá charlas con expertos de distintas áreas del diseño y la comunicación, quienes compartirán experiencias y herramientas. Además, está prevista una feria de emprendedores creativos con proyectos que mezclan diseño, arte, ilustración, fotografía y más.

La expo contará con la muestra de trabajos estudiantiles: lo mejor del año académico, en clave visual, conceptual y experimental.

Uno de los invitados especiales será Need Joel (@needjoel), diseñador audiovisual, referente cultural y generador de contenido en la escena tucumana. También participará Marco (@marco.shirts), ilustrador digital, quien mostrará su trabajo en vivo con sublimaciones de remeras frente al público. Además, Nacho (@cebbba), estudiante de diseño, presentará un panel fotográfico interactivo donde si una foto te gusta, te la llevás. Así de simple.

ImaJIM cumple 11 años como una plataforma de expresión, intercambio y aprendizaje. Más que una muestra, es un espacio donde las ideas se mezclan, se animan, se sueltan. Y donde el diseño deja de ser solo teoría para convertirse en experiencia compartida.

¿El plan? Dos días intensos, entrada libre, talleres, inspiración y una comunidad que crece año tras año. En Tucumán, la creatividad joven tiene nombre: ImaJIM.

