Creativos en movimiento: se viene la edición 2025 de la muestra de diseño ImaJIM

Los pasillos del Instituto JIM se preparan para explotar de color, talento y propuestas frescas. Los días jueves 16 y viernes 17 de octubre, de 18.30 a 22 horas, la sede de la calle Junín 674, en pleno centro de San Miguel de Tucumán, se convertirá en el punto de encuentro del diseño gráfico joven con la edición número 11 de ImaJIM, la muestra anual organizada por estudiantes.