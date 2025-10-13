Tras el golpe en Morón, el futuro de Mariano Campodónico en San Martín quedó en duda

La eliminación frente a Deportivo Morón no solo marcó el fin del sueño del ascenso para San Martín, sino también el inicio de un escenario de dudas respecto al futuro de Mariano Campodónico. Tras el empate 0-0 en el “Nuevo Francisco Urbano”, el plantel arribó a Tucumán en horas de la mañana, en medio de un clima de tristeza y silencio tras otra frustración en el Reducido.
Mientras los jugadores, visiblemente golpeados, aparecían en el Aeropuerto Benjamín Matienzo, trascendió que el cuerpo técnico no se habría mostrado junto a la delegación, lo que habría generado especulaciones sobre la continuidad del entrenador. Las versiones sobre su ausencia en el aeropuerto encendieron comentarios en redes sociales y alimentaron los interrogantes respecto a su futuro, aunque más tarde el club confirmó que el DT sí regresó a la provincia.
El presidente Rubén Moisello, presente en el aeropuerto, habló con el periodista Matías Auad de LG Play y reconoció que el club atraviesa horas de análisis. “Vamos a hacer una reunión urgente con la comisión directiva y determinar los pasos a seguir. Estamos golpeados, dolidos. Necesitamos dejar que pase un poco la bronca y definir con la cabeza fría”, expresó el dirigente, al ser consultado sobre la continuidad del cuerpo técnico.
Moisello fue más allá y admitió que lo deportivo fue “el punto flojo” de su gestión. “Los resultados están a la vista. No logramos el ascenso y debemos hacer autocrítica. Todo depende de lo que definamos como directiva. Primero debemos resolver qué queremos nosotros, y a partir de ahí hablar con Campodónico”, señaló. Además, el presidente no descartó que se convoque a elecciones anticipadas. “Siempre está presente esa posibilidad. Hay un cierto cansancio, y eso puede reflejarse en alguna decisión institucional”.
La palabra de Campodónico, tras la eliminación en el Reducido
Antes de partir de Buenos Aires, Campodónico fue consultado sobre su futuro inmediato y prefirió la cautela. “Tengo contrato por un año. Si la dirigencia toma otra decisión, me lo hará saber. Mi sueño era dirigir este club y estoy feliz de estar acá”, manifestó el técnico. Su silencio tras el regreso y las versiones que circularon en las primeras horas reflejan el clima de incertidumbre que se instaló en San Martín, en medio de una transición que promete cambios profundos.