Tras el golpe en Morón, el futuro de Mariano Campodónico en San Martín quedó en duda

La palabra de Campodónico, tras la eliminación en el Reducido

Antes de partir de Buenos Aires, Campodónico fue consultado sobre su futuro inmediato y prefirió la cautela. “Tengo contrato por un año. Si la dirigencia toma otra decisión, me lo hará saber. Mi sueño era dirigir este club y estoy feliz de estar acá”, manifestó el técnico. Su silencio tras el regreso y las versiones que circularon en las primeras horas reflejan el clima de incertidumbre que se instaló en San Martín, en medio de una transición que promete cambios profundos.