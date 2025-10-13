Atlético Rafaela y Ciudad de Bolívar definirán el ascenso a la Primera Nacional

El Torneo Federal A entra en su etapa decisiva y tendrá una final con contraste de historias. Atlético Rafaela y Ciudad de Bolívar se enfrentarán por el ascenso directo a la Primera Nacional, en un duelo que promete emoción, presión y ambición.
Aunque la sede y el horario aún no fueron confirmados oficialmente, se espera que la definición se dispute el domingo 19 de octubre en la ciudad de San Nicolás. El ganador obtendrá el primer boleto a la segunda división del fútbol argentino, mientras que el perdedor seguirá en competencia para intentar lograr el ascenso a través del reducido por el segundo cupo.
El camino hacia la final
Ambos finalistas llegaron a esta instancia mostrando solidez y carácter en las semifinales. Atlético de Rafaela, que busca volver a la Primera Nacional apenas una temporada después de su descenso, eliminó a Sportivo Belgrano con una actuación contundente. Ganó 3-0 en la ida y, con esa ventaja, sostuvo el empate 0-0 en la revancha en Córdoba para asegurar su pase a la gran final.
Por su parte, Ciudad de Bolívar protagonizó una remontada memorable. Luego de caer 2-1 ante Argentino de Monte Maíz en el partido de ida, el equipo bonaerense se impuso 3-0 en la vuelta y se metió por primera vez en una final del Federal A.
Dos historias, un mismo sueño
El cruce entre Rafaela y Bolívar resume perfectamente la diversidad del ascenso argentino: tradición contra juventud, historia contra ambición.
Atlético Rafaela, dirigido por Iván Juárez, busca recuperar su lugar en la segunda categoría del fútbol nacional. Con figuras como Lucas Albertengo, Facundo Affranchino, Emanuel Bilbao e Ijiel Protti, el equipo santafesino apuesta a la experiencia y a la jerarquía de un plantel armado para subir. Para Rafaela, el objetivo es claro: volver rápido y evitar que el golpe del descenso reciente deje secuelas.
Del otro lado está Ciudad de Bolívar, un club fundado en 2002 y que se ha convertido en un ejemplo de crecimiento sostenido. Desde su ascenso al Federal A en 2021, el equipo bonaerense ha trabajado con un proyecto serio y una meta fija: llegar a la Primera Nacional. Con Diego Funes como entrenador y jugadores de buen recorrido como Nahuel Yeri, el “Pitu” Arnaldo González y Renso Pérez, Bolívar se ilusiona con escribir la página más importante de su corta historia..