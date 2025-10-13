El misterio del “63”: el número que Miguel Borja escribió en su mano antes de jugar con River

Una noche amarga

El detalle del número fue uno de los pocos temas que generó curiosidad en una jornada para el olvido. River perdió nuevamente, jugó sin claridad y se fue de Junín con más preguntas que respuestas. Mientras Marcelo Gallardo hacía autocrítica por la falta de eficacia, Borja se marchaba masticando frustración: había tenido el empate en sus pies, pero el destino -y el VAR- le dijeron que todavía no era el momento de su “gol 63”.