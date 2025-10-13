Djokovic fue tajante sobre su relación con Nadal y Federer: “Nunca podremos ser amigos”

A pesar de la imposibilidad de una amistad real, Djokovic expresó una profunda admiración por el español, al que considera una inspiración y un motor de superación. “Gracias a él y a Federer crecí y me convertí en quien soy”, reconoció. En el plano deportivo, la rivalidad entre ambos es una de las más icónicas de la historia: Djokovic lidera el historial con 31 triunfos contra 29 derrotas.