Secciones
DeportesTenis

A los 38 años, Novak Djokovic sigue haciendo historia: semifinalista en Shanghái por décima vez

El número uno del mundo dejó sin chances al belga Zizou Bergs y ya suma 418 triunfos en torneos Masters 1000.

FESTEJO. Luego de una jornada con contratiempos, Djokovic se clasificó a una nueva semifinal. FESTEJO. Luego de una jornada con contratiempos, Djokovic se clasificó a una nueva semifinal.
Hace 28 Min

Novak Djokovic volvió a demostrar su vigencia en el circuito al vencer al belga Zizou Bergs por 6-3 y 7-5, clasificándose a las semifinales del Masters 1000 de Shanghái por décima vez en su carrera. El serbio, que venía arrastrando algunas molestias físicas, jugó con autoridad y alcanzó su 80ª semifinal en torneos de este nivel, donde ya fue campeón en cuatro ocasiones.

El número uno del mundo, que a los 38 años y 4 meses se convirtió en el cuartofinalista más veterano de la historia de los Masters 1000, superó los partidos más exigentes de las rondas anteriores ante Yannik Hanfmann y Jaume Munar, a quienes derrotó en tres sets. Esta vez, en cambio, se mostró mucho más sólido desde el inicio, marcando diferencias con su precisión y experiencia.

Frente a un Bergs que disputaba el partido más importante de su carrera, sin victorias ante jugadores del top 5 ni presencias previas en semifinales de esta categoría, Djokovic impuso su jerarquía desde el tercer game, cuando logró el quiebre decisivo. Aunque el belga mostró momentos de rebeldía, no pudo sostener el ritmo del serbio, que ya acumula 418 triunfos y 40 títulos en torneos Masters 1000, ambos récords históricos.

En el segundo set, Djokovic bajó algo la intensidad y permitió que Bergs se acercara. El belga llegó a igualar 5-5 tras romper el servicio del número uno, pero el campeón volvió a quebrar y cerró el partido en una hora y 52 minutos. El público reconoció su resistencia y aplaudió a ambos al final del encuentro, que reflejó la superioridad del serbio incluso en sus momentos de mayor cansancio.

La mirada puesta en el título

Con el ránking más alto entre los semifinalistas restantes, Djokovic vislumbra una gran oportunidad para conseguir su primer título de Masters 1000 en casi dos años. 

El sábado enfrentará al monegasco Valentin Vacherol, la gran revelación del torneo, que sorprendió al eliminar al danés Holger Rune con un 2-6, 7-6(4) y 6-4. El serbio, que se siente cada vez más cerca de otro logro histórico, dejó un mensaje claro con su rendimiento: aún no está listo para soltar su corona.

Temas Novak DjokovicDjokovic
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Djokovic le ganó a Munar y continúa dando batalla en el ATP Masters 1000 Shanghái 2025

Djokovic le ganó a Munar y continúa dando batalla en el ATP Masters 1000 Shanghái 2025

¿Quién es la promesa local de Shanghái que fue dirigida por un ex número 1 del mundo?

¿Quién es la promesa local de Shanghái que fue dirigida por un ex número 1 del mundo?

Lo más popular
Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas
1

Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans
2

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira
3

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires
4

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán
5

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán

La élite azucarera monopoliza los cargos
6

La élite azucarera monopoliza los cargos

Más Noticias
Revelaron el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir

Revelaron el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir

El mundo del fútbol le rinde sus respetos a Miguel Russo: los mensajes de Real Madrid, Barcelona y PSG

El mundo del fútbol le rinde sus respetos a Miguel Russo: los mensajes de Real Madrid, Barcelona y PSG

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán

La élite azucarera monopoliza los cargos

La élite azucarera monopoliza los cargos

El “Petiso David” dice que la Policía le “plantó” los cinco kilos de marihuana en su casa

El “Petiso David” dice que la Policía le “plantó” los cinco kilos de marihuana en su casa

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Comentarios