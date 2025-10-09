A los 38 años, Novak Djokovic sigue haciendo historia: semifinalista en Shanghái por décima vez

El número uno del mundo, que a los 38 años y 4 meses se convirtió en el cuartofinalista más veterano de la historia de los Masters 1000, superó los partidos más exigentes de las rondas anteriores ante Yannik Hanfmann y Jaume Munar, a quienes derrotó en tres sets. Esta vez, en cambio, se mostró mucho más sólido desde el inicio, marcando diferencias con su precisión y experiencia.