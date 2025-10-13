Santoral del 13 de octubre: conoce al santo del día y su significado

Eduardo III, hijo de Etelredo II el Indeciso y Emma de Normandía, pasó gran parte de su juventud fuera de Inglaterra, refugiándose en la casa de los Duques de Bretaña, hermanos de su madre, debido a la supremacía escandinava. Con la muerte de su padre y su hermano Edmundo, heredero al trono, su madre regresó a Inglaterra para casarse con el rey danés que había usurpado el trono. Al morir este último, los ingleses le ofrecieron a Eduardo la corona, la cual aceptó, aunque su madre lo traicionó al desear que el trono fuera para el hijo que había tenido con el danés.