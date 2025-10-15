Cómo y dónde inscribirte para estudiar distintas aristas de la industria de los videojuegos

La industria de los videojuegos dejó de ser un fenómeno de nicho para convertirse en una de las ramas en crecimiento del entretenimiento global. Su expansión está abriendo nuevas oportunidades laborales en comunicación, diseño, programación y marketing. En este contexto, la Universidad Champagnat, con sede en Mendoza, lanzó una serie de certificaciones profesionales 100% online destinadas a quienes buscan transformar su pasión gamer en una carrera.
Las capacitaciones impulsadas por la Facultad de Informática y Diseño se dictarán entre octubre y diciembre de 2025. Cada curso combina clases sincrónicas, trabajo autónomo y proyectos prácticos, con certificación universitaria registrada en blockchain.
Programar, crear y comunicar: una propuesta integral
La Certificación Profesional en Programación de Videojuegos en Godot permite aprender a traducir ideas en código, y crear mecánicas, física, inteligencia artificial y optimización.
- Inicio: 22 de octubre
- Duración: 9 semanas
- Modalidad: 100% virtual
- Inscripción abierta hasta el 20 de octubre
El curso ofrece un entorno colaborativo y feedback constante para desarrollar proyectos desde cero.
La Certificación Profesional en Herramientas de Prototipado de Videojuegos enseña a validar ideas sin conocimientos avanzados de programación. Los participantes podrán diseñar mecánicas y narrativas de forma ágil antes del desarrollo final.
- Inicio: 4 de noviembre
- Inscripción hasta el 31 de octubre a través de posgrados.uch.edu.ar
La Certificación Profesional en Música Interactiva para Videojuegos se orienta a músicos, compositores y productores que buscan especializarse en diseño sonoro adaptativo. Utiliza Wwise y FMOD, con prácticas en Unity, uno de los motores más usados del mercado.
- Inicio: 5 de noviembre
- Inscripción hasta el 31 de octubre
- Modalidad: 100% virtual
Por su parte, la Certificación en Gestión de Comunidades y Marketing de Contenidos brinda herramientas para diseñar campañas y estrategias digitales, dominar plataformas como Steam, Discord y redes sociales, y gestionar comunidades gamer a nivel global.
- Inicio: 12 de noviembre
- Inscripción hasta el 7 de noviembre a través de posgrados.uch.edu.ar
Finalmente, la Certificación Profesional en Prensa y Comunicación para Videojuegos está destinada a periodistas, comunicadores y diseñadores interesados en la difusión de títulos digitales. Incluye módulos sobre storytelling, prensa especializada y cultura gamer, con un trabajo final basado en un plan integral de comunicación.
Las certificaciones están abiertas a mayores de 18 años con secundario completo, sin necesidad de residir en Argentina. Todo el cursada se realiza de manera virtual, con cupos limitados.
Para conocer los aranceles, los interesados pueden ingresar al enlace en la biografía de @uchampagnat o escribir a videojuegos@uch.edu.ar
Una puerta a la economía digital
Estas propuestas consolidan la profesionalización del ecosistema gamer en Latinoamérica. Con ellas, la Universidad busca formar a la próxima generación de creadores, comunicadores y programadores que integren creatividad, tecnología e innovación en un mercado que no deja de crecer.