Cómo y dónde inscribirte para estudiar distintas aristas de la industria de los videojuegos

La industria de los videojuegos dejó de ser un fenómeno de nicho para convertirse en una de las ramas en crecimiento del entretenimiento global. Su expansión está abriendo nuevas oportunidades laborales en comunicación, diseño, programación y marketing. En este contexto, la Universidad Champagnat, con sede en Mendoza, lanzó una serie de certificaciones profesionales 100% online destinadas a quienes buscan transformar su pasión gamer en una carrera.