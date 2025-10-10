Un equipo cordobés obtiene U$S 200.000 de Google para desarrollar su videojuego

Un equipo argentino volvió a poner al país en el mapa global del gaming. Robi Studio, una startup cordobesa de videojuegos, fue elegida por Google Play para integrar el Indie Games Fund 2025, un programa que impulsa a los desarrolladores independientes más prometedores de América Latina.
La empresa con sede en Córdoba recibirá hasta U$S 200.000 dólares y acompañamiento estratégico de expertos de Google para potenciar su crecimiento en la plataforma. La noticia no sólo consolida el talento local, sino que también refuerza la presencia argentina en una industria que no deja de expandirse.
Un salto internacional para el talento argentino
Robi Studio es conocido por su videojuego Blue Fire, una aventura 3D ambientada en la tierra de Penumbra. El título se distingue por sus movimientos ágiles, su estética de fantasía y una experiencia de plataformas que desafía incluso a los jugadores más experimentados.
Con el respaldo de Google, el estudio cordobés podrá continuar el desarrollo del juego en dispositivos móviles y alcanzar audiencias globales a través de Play Pass, la suscripción de Google Play. Además, accederá a mentorías en áreas clave como negocios, crecimiento y posicionamiento internacional.
“El objetivo es que los estudios independientes de la región puedan competir en igualdad de condiciones con los grandes desarrolladores”, explicaron desde Google Play. El programa destina U$S 2 millones en total a la selección anual de diez equipos de América Latina.
Latinoamérica en el radar de Google
El Indie Games Fund no sólo ofrece financiamiento: también brinda asesoramiento técnico, capacitaciones y acceso a herramientas de marketing digital para escalar proyectos de videojuegos. Desde su creación, la iniciativa lleva invertidos más de U$S 8 millones en la región.
En esta edición, junto a Robi Studio, fueron seleccionados estudios de Brasil, Chile, México y Colombia, que presentaron propuestas que van desde RPGs y aventuras de acción hasta juegos de cartas y simulación. La diversidad creativa de la región muestra el potencial que América Latina tiene para convertirse en un referente del desarrollo gamer.
Una puerta abierta al futuro gamer
El respaldo de Google no sólo impulsa el crecimiento de Robi Studio, sino que también inspira a nuevos talentos. El programa fomenta la innovación y la inclusión dentro de la industria, y promueve un circuito donde los videojuegos independientes pueden competir y trascender fronteras.
Con Blue Fire como carta de presentación, Robi Studio demuestra que la creatividad argentina sigue encontrando aliados entre los grandes del mundo tecnológico.