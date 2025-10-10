Misteriosa desaparición en Salta: buscan intensamente al exjefe de Investigaciones de la Policía

Por estas horas, la Policía de Salta lleva adelante un amplio operativo para dar con el exdirector de Investigaciones, Vicente Cordeyro, cuyo paradero es desconocido desde el jueves al mediodía. La desaparición del excomisario, una figura reconocida dentro de la fuerza por su trayectoria en casos resonantes, mantiene en vilo a la provincia.