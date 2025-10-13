Secciones
Fin de semana de festivales: música al norte y sur de la provincia
Este fin de semana, Tucumán vivió una verdadera celebración de la cultura y la tradición con la realización de dos festivales que llenaron de música la provincia. Por un lado, Monteros celebró los 60 años de su Festival Fortaleza del Folklore, mientras que en Trancas, la Fiesta del Caballo continuó deslumbrando a locales y turistas con su vibrante oferta artística.

En el sur de la provincia, el Gimnasio Municipal “Profesor José Nicolás Russo” se convirtió en el epicentro de una fiesta llena de música, danza y folklore. Los asistentes pudieron disfrutar de una variada cartelera que incluyó figuras de renombre como Luciano Pereyra, Nahuel Pennisi, y el Chaqueño Palavecino, entre otros. Además, se rindió homenaje al Chango Nieto con la participación de Carla Nieto, mientras que el ballet Alma Huaynadeley Martínez puso en escena danzas tradicionales que cautivaron al público.

Fiesta del Caballo

Mientras que en Trancas, la Fiesta del Caballo continuó con una destacada programación que reunió a grandes nombres de la música folklórica y popular. En su cartelera se incluyeron artistas como Carlos Baute, Abel Pintos, y Los Auténticos Decadentes, quienes llenaron de música y color el escenario. Además, el Chaqueño Palavecino y Nahuel Pennisi compartieron su talento con el público, consolidando a este festival como uno de los eventos más esperados de la región.

Ambos festivales, más allá de ser eventos de gran magnitud, reafirmaron la importancia de la música, la danza y las tradiciones como pilares fundamentales de la identidad tucumana.

Temas MonterosTrancas
