Fin de semana de festivales: música al norte y sur de la provincia

Fiesta del Caballo

Mientras que en Trancas, la Fiesta del Caballo continuó con una destacada programación que reunió a grandes nombres de la música folklórica y popular. En su cartelera se incluyeron artistas como Carlos Baute, Abel Pintos, y Los Auténticos Decadentes, quienes llenaron de música y color el escenario. Además, el Chaqueño Palavecino y Nahuel Pennisi compartieron su talento con el público, consolidando a este festival como uno de los eventos más esperados de la región.