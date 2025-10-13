Hoy no habrá actividad en la Universidad Tecnológica Nacional

La Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional informa que, por resolución del decano Rubén Egea, el lunes 13 de octubre se decreta asueto académico y administrativo en todas las sedes y aulas de la institución con motivo del fallecimiento del ingeniero Miguel Ortega.
"Ortega fue un apreciado docente y no docente de la UTN Tucumán, recordado por su compromiso con la formación, el trabajo y los valores que distinguen a nuestra comunidad universitaria", destacó la institución en un comunicado.
"Acompañamos con profundo pesar a su familia, amigos y colegas en este doloroso momento", agregó.