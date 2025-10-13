Secciones
Respaldo de la CGT a Taiana

Hoy compartirá una reunión con Hugo Moyano hijo y Sergio Palazzo.

Hace 3 Hs

A pocas horas de encabezar el encuentro que la Confederación General del Trabajo (CGT) realizará este lunes en la sede de la calle Azopardo, Jorge Taiana, candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, cuestionó la reforma laboral que impulsa la gestión de Javier Milei. “La Argentina necesita una reforma laboral, pero no una que retroceda en derechos, sino una que los amplíe”, afirmó.

Las declaraciones del candidato kirchnerista llegaron tras participar de una reunión con trabajadores y referentes sindicales en Mar del Plata. Allí propuso “avanzar en una reforma progresiva”, surgida del consenso social, que “fortalezca el empleo y no lo debilite”. “La verdadera modernización no consiste en flexibilizar al trabajador, sino en construir un marco laboral más justo, inclusivo y solidario, que impulse la productividad sin resignar derechos. Solo una reforma progresiva, fruto del consenso social, podrá fortalecer el empleo y garantizar un futuro con dignidad para todos y todas”, escribió en su cuenta de X en el marco del encuentro marplatense.

El mensaje del primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de la lista de Fuerza Patria llega en un momento clave para el movimiento obrero. La central obrera busca cerrar filas en el tramo final de la campaña electoral y preparar su próximo congreso, previsto para el 5 de noviembre, cuando definirá su nueva conducción, apenas diez días después de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Temas Buenos AiresHugo MoyanoMar del PlataConfederación General del TrabajoJorge TaianaSergio PalazzoArgentinaJavier Milei
