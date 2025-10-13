Respaldo de la CGT a Taiana

Las declaraciones del candidato kirchnerista llegaron tras participar de una reunión con trabajadores y referentes sindicales en Mar del Plata. Allí propuso “avanzar en una reforma progresiva”, surgida del consenso social, que “fortalezca el empleo y no lo debilite”. “La verdadera modernización no consiste en flexibilizar al trabajador, sino en construir un marco laboral más justo, inclusivo y solidario, que impulse la productividad sin resignar derechos. Solo una reforma progresiva, fruto del consenso social, podrá fortalecer el empleo y garantizar un futuro con dignidad para todos y todas”, escribió en su cuenta de X en el marco del encuentro marplatense.