Facundo Manes denunció a Martín Menem por amenazas en el Congreso: "Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos"

El diputado nacional por Democracia para Siempre, Facundo Manes, denunció que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, lo amenazó en uno de los pasillos del Congreso de la Nación, antes de la sesión por la reforma del régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
“El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, me acaba de amenazar en un pasillo del Congreso. Literalmente me dijo: ‘Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos’. Tenemos una sola tarea común: terminar con esta locura en la Argentina”, escribió Manes en su cuenta de X (ex Twitter).
La acusación generó un fuerte revuelo político y tensó aún más el clima en el recinto legislativo.
Martín Menem negó las amenazas y pidió “seriedad”
Poco después de la denuncia, Martín Menem respondió en redes sociales:
“No le faltes a la verdad, Facundo. La política necesita seriedad, no teatro”.
El dirigente libertario negó haber amenazado al diputado radical y recibió el respaldo inmediato de otros miembros de La Libertad Avanza.
Cruce en el recinto y defensa del oficialismo
Durante el inicio de la sesión, el diputado Pablo Juliano, también de Democracia para Siempre, respaldó a Manes y cuestionó la actitud de Menem:
“Vamos a emplazar a este Congreso después de ver cómo el presidente de la comisión de Presupuesto nos tomó el pelo. Pareciera que también se le burló en la cara al propio Presidente de la Nación. Nos dijeron que no había plata para las PASO. ¿Quién va a pagar la lista? ¿Espert o usted, que anda apretando diputados por los pasillos?”.
Juliano pidió que el episodio “sea puesto a consideración” y reclamó a Menem “no hacerse el distraído”.
Diputados libertarios desmintieron la denuncia de Manes
La diputada Nadia Márquez, de La Libertad Avanza, fue una de las primeras en salir al cruce de la denuncia.
“Yo estuve presente cuando Menem saludó al diputado Manes en el pasillo junto a otros diputados. Fue solo eso, dejen de mentir. No le dijo absolutamente nada”, aseguró Márquez, quien agregó con ironía:
“Estuvimos ahí dos segundos. Salvo que Menem sea ventrílocuo, no le pudo haber dicho todo eso”.
Por su parte, el presidente del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, también defendió a Menem y apuntó directamente contra Manes:
“Ese mentiroso de Facundo Manes dice que lo va a denunciar. Es un farsante y no tenemos que permitir eso. Me pone triste porque le tenía aprecio, pero lo que ha hecho es una canallada”.
Lilia Lemoine también intervino
La diputada Lilia Lemoine respaldó a sus compañeros de bloque y afirmó que existe un video en redes sociales que prueba que no hubo amenaza alguna.
“Lo que hace el diputado Manes es exactamente lo mismo que me hizo la diputada Lourdes Arrieta, que me denunció falsamente. Parece que a ambos los asesora la misma gente”, sostuvo.