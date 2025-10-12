Intoxicación en el Ingenio Bella Vista: 17 trabajadores fueron asistidos tras una fuga de dióxido de azufre

Un total de 17 trabajadores del Ingenio Bella Vista debieron ser asistidos este domingo por un cuadro de intoxicación por dióxido de azufre, producto de una falla en una válvula durante el proceso industrial de la caña de azúcar. Todos los afectados recibieron atención médica inmediata en el Hospital de Bella Vista y fueron dados de alta luego de permanecer en observación durante aproximadamente cuatro horas.
Según informaron fuentes sanitarias, los empleados presentaron síntomas de irritación en las vías respiratorias superiores, como nariz, garganta y laringe, además de molestias en las mucosas y congestión ocular. Los médicos indicaron que todos evolucionaron favorablemente y que no se registraron cuadros graves.
El escape del compuesto químico, utilizado habitualmente en el procesamiento de la caña, generó una rápida movilización del personal médico. El doctor Alfredo Córdoba, toxicólogo y profesor de la Cátedra de Toxicología, supervisó la evolución de los pacientes afectados y destacó el accionar inmediato del hospital.
“El trabajo coordinado entre los equipos de guardia, enfermería y emergencias permitió estabilizar a todos los trabajadores en poco tiempo”, señaló Córdoba.
Desde el Ministerio de Salud de Tucumán, a cargo del doctor Luis Medina Ruiz, destacaron la efectiva respuesta del sistema sanitario y el apoyo del gobernador Osvaldo Jaldo (en uso de licencia), quien promueve políticas de atención inmediata ante este tipo de emergencias laborales.
El Hospital de Bella Vista, que cuenta con dos médicos de guardia, personal de enfermería y ambulancias disponibles, atendió a todos los pacientes dentro del propio efector. Posteriormente, el doctor Félix Enrique Díaz, director del hospital, junto al doctor José María Góngora, director del Área Operativa Este, encabezaron una reunión informativa con los familiares de los trabajadores para brindar contención y tranquilidad.
“Fue fundamental acompañar a las familias y explicarles los síntomas y el tratamiento. Todos los pacientes evolucionaron bien y ya regresaron a sus hogares”, afirmó Díaz.
El Ministerio de Salud informó que se continuará monitoreando la situación en el ingenio para evitar nuevos incidentes y garantizar la seguridad del personal.