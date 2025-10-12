Intoxicación en el Ingenio Bella Vista: 17 trabajadores fueron asistidos tras una fuga de dióxido de azufre

Un total de 17 trabajadores del Ingenio Bella Vista debieron ser asistidos este domingo por un cuadro de intoxicación por dióxido de azufre, producto de una falla en una válvula durante el proceso industrial de la caña de azúcar. Todos los afectados recibieron atención médica inmediata en el Hospital de Bella Vista y fueron dados de alta luego de permanecer en observación durante aproximadamente cuatro horas.