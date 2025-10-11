El sueño sigue intacto: Argentina venció a México y se metió en semifinales del Mundial Sub 20

Madurez

Al término del encuentro, el entrenador destacó la madurez del plantel. “Estoy muy contento, le ganamos a un equipo dificilísimo. Supimos sufrir en algunos momentos, pero los chicos jugaron un partidazo. Sabíamos que ellos nos iban a sacar la pelota porque tienen buen pie, y defendimos muy bien cuando fue necesario. Tenemos jugadores rápidos para el contrataque. A disfrutar y mañana a pensar en Colombia”, expresó Placente, que sabe que el miércoles tendrán otro duro desafío frente a los “Cafeteros”.