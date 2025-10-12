Secciones
Tucumán vivió un fin de semana largo con récord de ocupación

El éxito se atribuye a la masiva convocatoria de festivales, torneos nacionales y espectáculos teatrales, consolidando el turismo como política de Estado.

Hace 2 Hs

Tucumán cerró el fin de semana largo del 10 al 12 de octubre con cifras históricas para el turismo: una ocupación provincial promedio del 81% y un impacto económico estimado en $3.887.133.558, según datos del Observatorio Turístico de Tucumán. En total, 31.551 turistas visitaron la provincia, impulsando un movimiento económico que benefició a hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios.

Entre los destinos más elegidos, Monteros alcanzó un 99% de ocupación, seguido por San Pedro de Colalao, San Javier y Yerba Buena (95%), mientras que San Miguel de Tucumán registró un 78%, El Cadillal un 67%, Tafí del Valle un 65% y Tafí Viejo un 64%.

Una agenda diversa que impulsó el turismo

El Gobierno de Tucumán desplegó una nutrida agenda de eventos culturales, deportivos y recreativos que funcionó como un verdadero motor del turismo. Miles de visitantes participaron en celebraciones tradicionales como el Festival Monteros de la Patria, Fortaleza del Folclore y la Fiesta Nacional e Internacional del Caballo en Trancas.

El deporte también fue protagonista con eventos de nivel nacional e internacional: los Juegos Argentinos de Altura en Tafí del Valle, el Torneo Nacional de Pádel de Veteranos Ladies y Seniors 2025 y el 7° Open Internacional de Patín Copa Jardín de la República.

En el ámbito cultural, el Teatro Mercedes Sosa agotó las cuatro funciones del espectáculo “Nadie dice nada”, que atrajo público de provincias vecinas, consolidando a Tucumán como un centro artístico del norte argentino.

Turismo como política de Estado

El presidente del Ente Tucumán Turismo (ETT), Domingo Amaya, destacó que el éxito turístico es fruto de una estrategia sostenida por el gobernador Osvaldo Jaldo:

“La ocupación que tuvimos no es casualidad; es el resultado de una decisión política que prioriza el turismo como motor económico. Generamos eventos de primer nivel, y el público responde. Tucumán tiene todo: festivales, gastronomía de clase mundial, seguridad e infraestructura. El Estado está presente, invirtiendo y apoyando a quienes generan trabajo”.

Además de los grandes eventos, la provincia mantuvo activa su oferta permanente: el espectáculo de Luz y Sonido en el Cristo Bendicente de San Javier, los recorridos por el Museo Casa Histórica de la Independencia y las experiencias gastronómicas en zonas turísticas reforzaron la afluencia de visitantes durante todo el fin de semana.

Tucumán, destino líder en turismo de eventos

Con estos resultados, Tucumán reafirma su liderazgo como destino turístico del norte argentino y su compromiso con un modelo de desarrollo basado en el turismo de eventos. La combinación de inversión estatal, infraestructura y diversidad de propuestas permitió que la provincia alcanzara un nuevo récord de ocupación y un impacto económico sin precedentes.

El Gobierno de Tucumán anticipó que continuará trabajando en una agenda anual de festivales, espectáculos y torneos para fortalecer la cadena de valor turística y seguir posicionando a la provincia como un destino estratégico en el mapa nacional.

