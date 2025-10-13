La relevancia de los debates electorales

En un estudio pos debate, el Cippec señala algunos efectos que dejó esa experiencia obligatoria. “Los resultados indican que la mayoría de las personas encuestadas valoran positivamente la experiencia del debate. Sin embargo, se observan diferencias en su valoración: consideraron al debate más útil para conocer la personalidad de los candidatos (76%), por sobre sus propuestas (68%) o los problemas que atraviesa el país (67%). Estas diferencias responden también a factores sociodemográficos: son los más jóvenes, entre 16 y 39 años, quienes valoran más dicha experiencia”, indica. También se observa un impacto en la intención de voto, pero este no es unidireccional. El 12,31% de los votantes en la muestra cambian de posición luego de ver los debates. “Los votantes más propensos a ser persuadidos por los debates incluyen votantes indecisos, quienes apoyan a terceras fuerzas y aquellos que muestran apoyos en momentos específicos a candidatos, por fuera de su base electoral (es decir que, a pesar de no votar a un candidato, acuerdan con partes específicas de su discurso). Sin embargo, al no darse este cambio en un movimiento unidireccional, el resultado total no beneficia ni perjudica a ningún candidato en particular y la intención de voto total de los encuestados permanece estable antes y después de ver los videos del debate”, explica. Más allá de esta iniciativa en la órbita nacional, ni en Tucumán ni en otras provincias existen legislaciones que establezcan los debates como instancias imprescindibles en el proceso electoral. No los hay ni para gobernadores ni para las instancias de parlamentarios nacionales, para ninguna de las dos cámaras.