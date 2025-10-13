Secciones
Opinión›› EDITORIAL

La relevancia de los debates electorales
Hace 7 Hs

En la Argentina los debates presidenciales están regulados por ley y se realizan desde 2019, pero no los hay en otras instancias nacionales ni provinciales. En las principales democracias  del mundo los  debates de candidatos son obligatorios y están incluidos en la  agenda electoral como  una parte fundamental del proceso de elección, conocimiento y difusión de los candidatos y sus ideas.

En 2019, tras la sanción de la Ley N° 27.337, se llevaron a cabo los primeros dos debates presidenciales obligatorios del país. Organizados en torno a ocho ejes temáticos, participaron en los debates los seis candidatos a Presidente de la Nación que superaron el piso del 1,5% establecido en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. La respuesta de la sociedad fue masiva en  cuanto a audiencia y organizaciones de todo  tipo que buscan fortalecer las democracias impulsan este tipo de iniciativas.

“Tener debates presidenciales obligatorios implica una mejora institucional en tanto influyen sobre el funcionamiento de la democracia, institucionalizando una práctica deliberativa que expone a los candidatos a proponer, discutir y rendir cuentas, pero también a la audiencia a utilizar la información para establecer posicionamientos”, expone el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) respecto de los debates.

En Estados Unidos, por ejemplo, los debates se convirtieron en una pata de la previa electoral muy esperada por los votantes para terminar de definir su sufragio y muy respetada por los candidatos, que entienden que es una responsabilidad cívica ser parte de ello.

En un estudio pos debate, el Cippec señala algunos efectos que dejó esa experiencia obligatoria. “Los resultados indican que la mayoría de las personas encuestadas valoran positivamente la experiencia del debate. Sin embargo, se observan diferencias en su valoración: consideraron al debate más útil para conocer la personalidad de los candidatos (76%), por sobre sus propuestas (68%) o los problemas que atraviesa el país (67%). Estas diferencias responden también a factores sociodemográficos: son los más jóvenes, entre 16 y 39 años, quienes valoran más dicha experiencia”, indica. También se observa un impacto en la intención de voto, pero este no es unidireccional. El 12,31% de los votantes en la muestra cambian de posición luego de ver los debates. “Los votantes más propensos a ser persuadidos por los debates incluyen votantes indecisos, quienes apoyan a terceras fuerzas y aquellos que muestran apoyos en momentos específicos a candidatos, por fuera de su base electoral (es decir que, a pesar de no votar a un candidato, acuerdan con partes específicas de su discurso). Sin embargo, al no darse este cambio en un movimiento unidireccional, el resultado total no beneficia ni perjudica a ningún candidato en particular y la intención de voto total de los encuestados permanece estable antes y después de ver los videos del debate”, explica. Más allá de esta iniciativa en la órbita nacional, ni en Tucumán ni en otras provincias existen legislaciones que establezcan los debates como instancias imprescindibles en el proceso electoral. No los hay ni para gobernadores ni para las instancias de parlamentarios nacionales, para ninguna de las dos cámaras.

Sería importante para la democracia que la realización y participación en los debates se vuelvan habituales y sean esperados por los representantes del pueblo y por sus representados como una forma de poder percibir con mayor claridad las ideas de unos y la decisión de otros.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La obesidad infantil supera al bajo peso en el mundo y la Argentina refleja cifras preocupantes
1

La obesidad infantil supera al bajo peso en el mundo y la Argentina refleja cifras preocupantes

El OIEA abre el llamado para las Becas Marie Skłodowska-Curie dirigidas a mujeres de la ciencia
2

El OIEA abre el llamado para las Becas Marie Skłodowska-Curie dirigidas a mujeres de la ciencia

La miniserie de HBO Max de ocho capítulos que promete arrasar: ideal para ver en una tarde
3

La miniserie de HBO Max de ocho capítulos que promete arrasar: ideal para ver en una tarde

Microfranquicias, un modelo de negocio que impulsa el espíritu emprendedor en tiempos de crisis
4

Microfranquicias, un modelo de negocio que impulsa el espíritu emprendedor en tiempos de crisis

Limpieza profunda de primavera: guía práctica para renovar tu hogar y energía
5

Limpieza profunda de primavera: guía práctica para renovar tu hogar y energía

Este es el pueblo más lindo del mundo, según Forbes: menos de mil habitantes, un solo hotel y una belleza que parece detenida en el tiempo
6

Este es el pueblo más lindo del mundo, según Forbes: menos de mil habitantes, un solo hotel y una belleza que parece detenida en el tiempo

Más Noticias
Efemérides del lunes 13 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del lunes 13 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Brazos fuertes después de los 50: ganá masa muscular sin pesas con este ejercicio sencillo

Brazos fuertes después de los 50: ganá masa muscular sin pesas con este ejercicio sencillo

Morderse las uñas: qué provoca este hábito y por qué deberías dejarlo

Morderse las uñas: qué provoca este hábito y por qué deberías dejarlo

La película de terror en Prime Video que no te dejará despegar los ojos de la pantalla

La película de terror en Prime Video que no te dejará despegar los ojos de la pantalla

Limpieza profunda de primavera: guía práctica para renovar tu hogar y energía

Limpieza profunda de primavera: guía práctica para renovar tu hogar y energía

Una startup de Tucumán se coronó en un concurso nacional

Una startup de Tucumán se coronó en un concurso nacional

Este es el pueblo más lindo del mundo, según Forbes: menos de mil habitantes, un solo hotel y una belleza que parece detenida en el tiempo

Este es el pueblo más lindo del mundo, según Forbes: menos de mil habitantes, un solo hotel y una belleza que parece detenida en el tiempo

Microfranquicias, un modelo de negocio que impulsa el espíritu emprendedor en tiempos de crisis

Microfranquicias, un modelo de negocio que impulsa el espíritu emprendedor en tiempos de crisis

Comentarios