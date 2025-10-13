Efemérides del lunes 13 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Por su parte, el Día del Psicólogo en Argentina se estableció en 1974 durante el Primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología realizado en Córdoba. La efeméride fue impulsada por la Confederación de Psicólogos de República Argentina (Copra) y aprobada en la última jornada del encuentro. Tres años más tarde la Copra pasó a denominarse Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina, cuyo objetivo es "lograr la inserción de la psicología en todos los órdenes de la vida cotidiana en un estado de derecho", según explica en su portal web.