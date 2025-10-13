Efemérides del lunes 13 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Entre las efemérides del 13 de octubre se encuentra el día en que llega el anuncio de la entrega del Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel, quien en ese entonces tenía 49 años, era arquitecto, y se lo conocía mucho más en el mundo que en la Argentina censurada por el incansable trabajo en defensa de los derechos humanos que llevaba adelante desde el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj).
Pérez Esquivel también había participado en la creación del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), y colaboró desde un principio con las Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas de Plaza de Mayo y Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas.
El Comité Nobel del Parlamento Noruego elegía a un luchador por los derechos humanos argentino para darle el galardón, en el contexto de una Argentina gobernada por un gobierno de facto bajo el mando de Jorge Rafael Videla, que había tenido encarcelado a Pérez Esquivel hasta el año anterior. Finalmente, recibió el galardón el 10 de diciembre de 1980. En la actualidad, Pérez Esquivel tiene 91 años.
Además, el 13 de octubre también se recuerda la muerte, en 1981, del artista plástico argentino Antonio Berni. Fue un pintor, grabador y muralista argentino, considerado uno de los artistas más importantes del siglo XX. Nació en Rosario, el 14 de mayo de 1905 y se formó en Europa, donde conoció los movimientos artísticos de vanguardia del momento, como el surrealismo y el expresionismo. A su regreso a Argentina, en 1931, comenzó a desarrollar un estilo propio, que combinaba elementos de estos movimientos con elementos de la cultura popular argentina.
Su obra se caracteriza por su compromiso social, y refleja la realidad de los sectores más desfavorecidos de la sociedad argentina. Berni creó personajes icónicos, como Juanito Laguna y Ramona Montiel, que representan a los niños y las mujeres de los barrios marginales. Berni fue un artista prolífico, que trabajó en una amplia gama de formatos, incluyendo pintura, grabado, escultura, muralismo y cine. Su obra se encuentra en las principales colecciones de arte del mundo. Entre sus obras más conocidas se encuentran “Manifestación”, “Desocupados”, “Juanito Laguna”, “Ramona Montiel”.
A su vez, el 13 de octubre también se conmemoran algunas efemérides como el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres y el Día del Psicólogo en Argentina. La primera fue establecida durante una Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas a través de la resolución 44/236 con el objetivo de que los países tomen medidas para minimizar los riegos y fomentar el desarrollo sostenible.
"El Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres representa una oportunidad para reconocer los avances logrados hacia la prevención y la reducción del riesgo de desastres y de la pérdida de vidas, medios de sustento, economías e infraestructura básica, de conformidad con el acuerdo internacional para reducir el riesgo de desastres y las pérdidas globales", según detalla la web de las Naciones Unidas.
Por su parte, el Día del Psicólogo en Argentina se estableció en 1974 durante el Primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología realizado en Córdoba. La efeméride fue impulsada por la Confederación de Psicólogos de República Argentina (Copra) y aprobada en la última jornada del encuentro. Tres años más tarde la Copra pasó a denominarse Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina, cuyo objetivo es "lograr la inserción de la psicología en todos los órdenes de la vida cotidiana en un estado de derecho", según explica en su portal web.
Efemérides 13 de octubre
Día del Psicólogo (en Argentina)
Día Internacional para la Reducción de los Desastres
54 – A los 16 años de edad Nerón es proclamado emperador de Roma, el mismo día que moría envenenado el emperador Claudio.
1307 – Los Caballeros Templarios son entregados a traición a la Inquisición católica y arrestados simultáneamente esa misma noche.
1789 – Nace Manuel Eduardo de Gorostiza, escritor mexicano.
1792 – En Washington comienzan las obras de la Casa Blanca, residencia de los presidentes norteamericanos.
1813 – Ejecutada en Cúcuta (Colombia) Mercedes Abregó por ayudar a los patriotas que luchaban por la independencia de su país.
1815 – Muere Joachim Murat, mariscal de Francia y rey de Nápoles.
1822 – Muere Antonio Canova, escultor italiano.
1847 – Nace Eduardo Sívori, precursor de la pintura argentina.
1884 – Una delegación internacional de geógrafos y astrónomos de 25 países acuerda que el meridiano de Greenwich serviría de referencia para medir las longitudes en la Tierra.
1908 – Nace Tania, cantante de tangos argentina.
1912 – Muere Evaristo Carriego, poeta y periodista argentino.
1919 – Nace Delia Garcés, actriz argentina.
1925 – Nace Margaret Hilda Thatcher, ex primera ministra británica.
1938 – Muere Elzie (Crisler) Segar, dibujante estadounidense de cómics, creador de «Popeye, el marino».
1939 – Nace Eduardo Jozami, activista de los derechos humanos, periodista y escritor argentino.
1941 – Nace Paul Simon, músico estadounidense.
1943 – En el marco de la Segunda Guerra Mundial, el nuevo gobierno de Italia se une a los aliados y declara la guerra a Alemania.
1969 – Nace Horacio Cabak, conductor de televisión argentino.
1971 – Nace Sacha Baron Cohen, humorista británico.
1972 – Se estrella un avión uruguayo en la cordillera de los Andes con 45 personas a bordo (mueren 29).
1974 – Muere Ed Sullivan, conductor de televisión estadounidense.
1980 – El argentino Adolfo Pérez Esquivel obtiene el Premio Nobel de la Paz.
1981 – Muere Antonio Berni, pintor y grabador argentino.
1981 – Hosni Mubarak es el nuevo presidente de la República de Egipto.
1982 – El mexicano Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz.
1983 – Entra en funcionamiento el primer sistema de telefonía celular, AMPS.
1987 – El presidente de Costa Rica, Oscar Arias es galardonado con el Premio Nobel de la Paz.
1991 – Muere Daniel Oduber, ex presidente de Costa Rica.
2006 – Muhammad Yunus y el Banco Grameen reciben el Premio Nobel de la Paz por el desarrollo e implementación de los microcréditos.
2008 – Muere Iris Láinez, actriz argentina.
2010 – Muere en la mina San José, cerca de Copiapó (Chile) finaliza con éxito el rescate de los 33 mineros atrapados, desde hace 69 días.
2014 – Muere Antonio Cafiero, político argentino.
2014 – Muere Deborah Warren, actriz argentina.
2015 – El grupo terrorista Estado Islámico insta a los musulmanes a la “guerra santa” contra Rusia y EE.UU.
2016 – Muere Dario Fo, escritor de teatro italiano, premio nobel de literatura en 1997.
2016 – El cantante Bob Dylan gana el Premio Nobel de Literatura.