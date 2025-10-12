Secciones
Córdoba: encontraron al nene de 5 años que estaba desaparecido junto a su padre, acusado de doble femicidio

P. R. estaba desaparecido desde ayer tras el asesinato de su madre y abuela en su casa de Villa Rivera Indarte. Estaba en un hotel cercano a un paso fronterizo.

Córdoba: encontraron al nene de 5 años que estaba desaparecido junto a su padre, acusado de doble femicidio
Hace 2 Hs

La Policía de Córdoba encontró sano y salvo al nene de 5 años que estaba desaparecido tras el asesinato de su madre y su abuela en la localidad de Villa Rivera Indarte.

Según informó la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar, el menor fue hallado en buen estado en el Hotel Berlín en Gualeguaychú, Entre Ríos. Estaba junto a su padre Pablo Laurta, que quedó detenido.

El hotel, ubicado en las calles Bolívar y Perón, está cercan del paso fronterizo de Entre Ríos. “El padre fue detenido cuando se encontraba organizando el traslado hacia la frontera uruguaya en taxi”, precisaron fuentes oficiales.

La desaparición de P.T.R.L. se produjo este sábado por la mañana, cuando estaba en su casa junto a su madre Luna Giardina y a su abuela Mariel Zamudio.

De acuerdo a lo que reconstruyó la Justicia, fue en ese horario que ingresó a la casa Pablo Laurta y asesinó a tiros a la madre y a la abuela del nene.

Luego agarró a su hijo de cinco años y se lo llevó. Ante ello, la Justicia activó el Alerta Sofía para dar con la ubicación de P., ya que los investigadores consideraban que su padre estaba buscando salir del país hacia Uruguay.

Según trascendió en medios locales, el acusado sería el creador de “varones unidos”, un grupo que utiliza las redes para difundir ideas en contra de la igualidad de género y antifeministas.

Laurta tiene antecedentes por violencia de género. Hace casi tres años, Luna Giardina estudiaba agronomía y tuvo que escapar de Uruguay hacia Córdoba, con su hijo, porque denunció que su expareja intentó ahorcarla.

La Justicia, según informó el medio local La Voz, le dio a la mujer un botón antipánico que no llegó a activar al momento del último ataque.

La Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género N°2, a cargo de Gerardo Reyes, es quien lleva adelante la investigación.

