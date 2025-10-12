"Gracias por cumplir su último deseo": el mensaje del hijo de Miguel Ángel Russo a Juan Román Riquelme

El fallecimiento de Miguel Ángel Russo provocó una ola de mensajes de afecto en todo el fútbol argentino. Su hijo, Ignacio Russo, respondió con un emotivo video publicado en redes sociales, en el que agradeció el cariño recibido y compartió imágenes de su padre junto a distintas figuras del deporte.
“Es increíble el amor que le tienen. No nos va a alcanzar la vida para dar las gracias por lo que vivimos”, escribió Ignacio en su cuenta de Instagram, representando a toda la familia. En el cierre del video, dejó un mensaje especial dirigido a Boca Juniors y a Juan Román Riquelme: “Gracias por haber cumplido su último deseo”.
El futbolista de Tigre también publicó una carta personal para su padre. “Hola pa, las palabras escasean por el nudo en la garganta”, comenzó. Recordó los momentos compartidos y el amor que los unía a través del fútbol. “Gracias a la vida pude hacer lo que más te gusta, el fútbol, porque te dio vida y vos diste todo por él”, expresó con profunda emoción.
El mensaje se llenó de comentarios y muestras de cariño de hinchas y colegas. Ignacio escribió que su padre había tomado una decisión “acorde a lo que era” y cerró con una frase cargada de ternura: “Espérame para tomar café y comer vigilante de batata. Te amo”.
Post Instagram
El legado de Russo
La publicación de Ignacio fue una despedida íntima, pero también una celebración del legado de su padre. “Nacho” resumió en pocas palabras lo que muchos sintieron con la partida de Miguel: gratitud, amor y respeto eterno. En el cierre del video, la frase “Gracias al fútbol por tanto” resume la huella que dejó el técnico en la vida de todos.