"Gracias por cumplir su último deseo": el mensaje del hijo de Miguel Ángel Russo a Juan Román Riquelme

El futbolista de Tigre también publicó una carta personal para su padre. “Hola pa, las palabras escasean por el nudo en la garganta”, comenzó. Recordó los momentos compartidos y el amor que los unía a través del fútbol. “Gracias a la vida pude hacer lo que más te gusta, el fútbol, porque te dio vida y vos diste todo por él”, expresó con profunda emoción.