El fiscal federal rechazó el pedido de La Libertad Avanza para reimprimir boletas en Buenos Aires

El fiscal federal con competencia electoral, Ramiro González, dictaminó en contra del pedido de La Libertad Avanza (LLA) para reimprimir la totalidad de las boletas de votación en la provincia de Buenos Aires.
El funcionario judicial respaldó así la decisión de la Junta Electoral Nacional bonaerense, y advirtió que acceder al planteo sería “fácticamente imposible” y comprometería el desarrollo de los comicios del 26 de octubre.
En su presentación ante la Cámara Nacional Electoral, González analizó los informes técnicos del Correo Argentino, la Dirección Nacional Electoral y del personal a cargo del control del material de votación. Todos coincidieron en señalar que los tiempos del cronograma ya no permiten modificar el instrumento electoral, cuya impresión, control y distribución ya está avanzada.
“Si mis cálculos son correctos, la reimpresión de la Boleta Única Papel traslada el conflicto de una agrupación al riesgo general de la elección conforme a la ley”, argumentó el fiscal. Indicó que el 11 de octubre fue la última fecha operativa para enviar los archivos a imprenta y comenzar el proceso que culmina el 26 con la votación.
Además, remarcó que la Junta Electoral no cuenta aún con la imagen del candidato que reemplazaría a la actual (José Luis Espert), por lo que ni siquiera se podría realizar una prueba de impresión para validar el nuevo modelo de boleta conforme al procedimiento legal.
En ese sentido, González concluyó que ordenar una reimpresión en esta etapa sería “inoficioso e ineficaz”, incluso si se considera la voluntad de los recurrentes. También citó antecedentes en los que la Justicia avaló el uso de boletas ya impresas ante situaciones similares, priorizando la validez del acto electoral.
El fiscal recordó que tanto el Ministerio Público como la Cámara Nacional Electoral han resuelto numerosos casos para garantizar elecciones claras y libres de confusión, incluyendo cambios de colores, nombres y ubicaciones en las boletas. Pero advirtió que en este caso la solicitud llega fuera de tiempo y afecta no solo a una agrupación, sino a la organización del proceso electoral en su conjunto, consignó el diario "Ámbito".
“Retrotraer el cronograma electoral a instancias ya precluidas para corregir una posible confusión es muy complejo. Pero cuando lo que se pone en riesgo es directamente la elección misma, la conclusión es forzosa”, sentenció.
Finalmente, destacó los informes de la Secretaría Electoral, cuyos funcionarios -dijo- "transitan en el día a día el terreno y las peripecias que implica semejante empresa", reafirmando así que la reimpresión solicitada resulta inviable.
Con este dictamen, el fiscal respaldó la continuidad del proceso electoral con las boletas ya distribuidas, que incluyen la imagen del actual candidato a senador José Luis Espert, y dejó en manos de la Cámara la decisión final.