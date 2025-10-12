El fiscal federal rechazó el pedido de La Libertad Avanza para reimprimir boletas en Buenos Aires

El fiscal recordó que tanto el Ministerio Público como la Cámara Nacional Electoral han resuelto numerosos casos para garantizar elecciones claras y libres de confusión, incluyendo cambios de colores, nombres y ubicaciones en las boletas. Pero advirtió que en este caso la solicitud llega fuera de tiempo y afecta no solo a una agrupación, sino a la organización del proceso electoral en su conjunto, consignó el diario "Ámbito".