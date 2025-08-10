Si disfrutaste Entrevías con José Coronado y Luis Zahera, esta otra serie española te va a atrapar

Para los fanáticos de los thrillers españoles con sabor a drama social, la combinación de José Coronado y Luis Zahera en "Entrevías" se ha convertido en un éxito rotundo. Si la cruda realidad del barrio, los dilemas morales y las actuaciones de estos dos gigantes de la interpretación te mantuvieron al borde del asiento, hay otra serie que no puedes perderte.
Se trata de una miniserie de seis capítulos que combina el suspenso clásico con una narrativa contemporánea y, sobre todo, una atmósfera inquietante que deja al espectador con la sensación de que algo más profundo se esconde detrás de cada escena.
¿Cuál es la serie protagonizada por José Coronado y Luis Zahera que promete atraparte hasta el final?
Se trata de la serie "Los Favoritos de Midas", que se inspira en un relato de Jack London, pero su trama se sitúa en un Madrid actual y cosmopolita. La historia se centra en Víctor Genovés, un acaudalado editor interpretado por Luis Tosar, que recibe un ultimátum de un grupo anónimo: si no entrega una suma de dinero, asesinarán a una persona inocente.
La amenaza continuará, cobrando la vida de desconocidos elegidos al azar, hasta que Genovés acceda al chantaje. Lo que en el cuento original era una narración breve y directa, se convierte en un thriller televisivo que explora la ambigüedad moral, la presión mediática y la carga de tomar decisiones extremas.
¿Por qué ver "Los Favoritos de Midas" si te gustó "Entrevías"?
Estrenada en noviembre de 2020, Los Favoritos de Midas se integró al catálogo global de Netflix en simultáneo, algo que permitió que en cuestión de días se hablara de ella en redes sociales de todo el mundo. La crítica la señaló como una de las mejores apuestas españolas en la plataforma, destacando su capacidad para mantener el suspenso sin caer en excesos.
Incluso años después, sigue apareciendo entre las producciones recomendadas para quienes buscan thrillers cortos e intensos, lo que demuestra que su impacto no fue solo un fenómeno pasajero.
Para quienes disfrutan de las series que se consumen rápido pero se piensan mucho después, esta producción es una apuesta segura. Y para los fanáticos del thriller, una pieza que merece estar en la lista de imprescindibles.