Si disfrutaste Entrevías con José Coronado y Luis Zahera, esta otra serie española te va a atrapar

Se trata de la serie "Los Favoritos de Midas", que se inspira en un relato de Jack London, pero su trama se sitúa en un Madrid actual y cosmopolita. La historia se centra en Víctor Genovés, un acaudalado editor interpretado por Luis Tosar, que recibe un ultimátum de un grupo anónimo: si no entrega una suma de dinero, asesinarán a una persona inocente.