¿Cuándo fue la última victoria de Atlético Tucumán en Alta Córdoba?

Frente a él, Jorge Carranza achicó los espacios, pero el “Negro”, con toda su clase, definió con una sutileza que todavía emociona: la pinchó con el empeine, dibujando una parábola perfecta que superó al arquero y terminó en el fondo del arco. Fue un gol para gritar, para repetir y para bailar, como si cada gambeta llevara ritmo de cumbia.