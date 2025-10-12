Secciones
DeportesAtlético Tucumán

¿Cuándo fue la última victoria de Atlético Tucumán en Alta Córdoba?

El “Decano” no gana en la cancha de Instituto desde el 1 de marzo de 2011. Aquel día, Cristian “Negro” Chávez marcó un golazo inolvidable para sellar el 1-0 por la B Nacional.

En 2011, Atlético consiguió su última victoria en Alta Córdoba. En 2011, Atlético consiguió su última victoria en Alta Córdoba. Foto de La Voz del Interior.
Hace 2 Hs

Atlético volverá a presentarse hoy en Alta Córdoba con la misión de cortar una larga racha sin triunfos ante Instituto. La última vez que el “Decano” ganó en el estadio Monumental fue el 1 de marzo de 2011, por la B Nacional, cuando un golazo de Cristian “Negro” Chávez le dio los tres puntos al equipo dirigido por Enrique Hrabina.

Esa noche quedó grabada en la memoria de los hinchas. A los 13 minutos del segundo tiempo, Chávez controló la pelota de espaldas, giró sobre sí mismo, tiró dos caños en una baldosa y se metió en el área con decisión.

Frente a él, Jorge Carranza achicó los espacios, pero el “Negro”, con toda su clase, definió con una sutileza que todavía emociona: la pinchó con el empeine, dibujando una parábola perfecta que superó al arquero y terminó en el fondo del arco. Fue un gol para gritar, para repetir y para bailar, como si cada gambeta llevara ritmo de cumbia.

Atlético formó aquella noche con Lucas Ischuk; Carlos Fondacaro, Javier Páez, Deivis Barone, Gustavo Toranzo; Diego Erroz, Omar Gallardo, Leandro Becerra; Fabio Ramos; Cristian Chávez y Enzo Maidana. Ese equipo peleaba arriba en el campeonato y dejó una huella en los hinchas, que todavía recuerdan ese grito como si fuera de ayer.

Más de una década después, el “Decano” vuelve a Córdoba con un recuerdo imborrable: aquel golazo de Chávez, la última vez que la Celeste y Blanca festejó en Alta Córdoba.

Temas Club Atlético Tucumán Primera NacionalEnzo MaidanaInstituto Atlético Central CórdobaDiego ErrozJorge CarranzaJavier PáezTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La llegada de Milei: Jaldo prepara su propio acto de ”bienvenida” y LLA se ilusiona
1

La llegada de Milei: Jaldo prepara su propio acto de ”bienvenida” y LLA se ilusiona

El Centro Cívico del despilfarro
2

El Centro Cívico del despilfarro

La teoría de la estupidez
3

La teoría de la estupidez

¿Se votará con el bolsillo o con el corazón?
4

¿Se votará con el bolsillo o con el corazón?

Analizan qué pasará con el perfil residencial de la Mate de Luna
5

Analizan qué pasará con el perfil residencial de la Mate de Luna

+50: la nueva edad dorada
6

+50: la nueva edad dorada

Más Noticias
Atlético Tucumán e Instituto: una rivalidad con 46 capítulos que hoy suma una nueva página

Atlético Tucumán e Instituto: una rivalidad con 46 capítulos que hoy suma una nueva página

Agenda de TV del domingo: juegan Independiente, River Plate, Atlético Tucumán y San Martín

Agenda de TV del domingo: juegan Independiente, River Plate, Atlético Tucumán y San Martín

A qué hora juega Atlético Tucumán ante Instituto y por dónde ver el partido en vivo

A qué hora juega Atlético Tucumán ante Instituto y por dónde ver el partido en vivo

¿Cómo sería el 11 de Atlético Tucumán para enfrentar a Instituto?

¿Cómo sería el "11" de Atlético Tucumán para enfrentar a Instituto?

Valentin Vacherot, 204° del mundo, protagonizó la mayor sorpresa del año y ganó el Masters 1000 de Shanghái

Valentin Vacherot, 204° del mundo, protagonizó la mayor sorpresa del año y ganó el Masters 1000 de Shanghái

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

La teoría de la estupidez

La teoría de la estupidez

La llegada de Milei: Jaldo prepara su propio acto de ”bienvenida” y LLA se ilusiona

La llegada de Milei: Jaldo prepara su propio acto de ”bienvenida” y LLA se ilusiona

Comentarios