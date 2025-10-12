¿Cuándo fue la última victoria de Atlético Tucumán en Alta Córdoba?

Atlético volverá a presentarse hoy en Alta Córdoba con la misión de cortar una larga racha sin triunfos ante Instituto. La última vez que el “Decano” ganó en el estadio Monumental fue el 1 de marzo de 2011, por la B Nacional, cuando un golazo de Cristian “Negro” Chávez le dio los tres puntos al equipo dirigido por Enrique Hrabina.
Esa noche quedó grabada en la memoria de los hinchas. A los 13 minutos del segundo tiempo, Chávez controló la pelota de espaldas, giró sobre sí mismo, tiró dos caños en una baldosa y se metió en el área con decisión.
Frente a él, Jorge Carranza achicó los espacios, pero el “Negro”, con toda su clase, definió con una sutileza que todavía emociona: la pinchó con el empeine, dibujando una parábola perfecta que superó al arquero y terminó en el fondo del arco. Fue un gol para gritar, para repetir y para bailar, como si cada gambeta llevara ritmo de cumbia.
Atlético formó aquella noche con Lucas Ischuk; Carlos Fondacaro, Javier Páez, Deivis Barone, Gustavo Toranzo; Diego Erroz, Omar Gallardo, Leandro Becerra; Fabio Ramos; Cristian Chávez y Enzo Maidana. Ese equipo peleaba arriba en el campeonato y dejó una huella en los hinchas, que todavía recuerdan ese grito como si fuera de ayer.
Más de una década después, el “Decano” vuelve a Córdoba con un recuerdo imborrable: aquel golazo de Chávez, la última vez que la Celeste y Blanca festejó en Alta Córdoba.