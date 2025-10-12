¿Cómo sería el posible “11” de Instituto para recibir a Atlético Tucumán?

Instituto se prepara para recibir hoy desde las 16.45 a Atlético, en el Monumental de Alta Córdoba, por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El conjunto dirigido por Daniel Oldrá buscará hacerse fuerte en casa para sumar puntos importantes, aunque no la tendrá fácil: varias lesiones complican el armado del equipo titular.