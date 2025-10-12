Secciones
DeportesAtlético Tucumán

¿Cómo sería el posible “11” de Instituto para recibir a Atlético Tucumán?

El equipo cordobés jugará hoy desde las 16.45 ante el “Decano” en el Monumental de Alta Córdoba, por la fecha 12 del Clausura.

Instituto tiene cuatro bajas para el duelo frente al Decano. Instituto tiene cuatro bajas para el duelo frente al "Decano". Foto tomada de La Voz del Interior.
Hace 1 Hs

Instituto se prepara para recibir hoy desde las 16.45 a Atlético, en el Monumental de Alta Córdoba, por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El conjunto dirigido por Daniel Oldrá buscará hacerse fuerte en casa para sumar puntos importantes, aunque no la tendrá fácil: varias lesiones complican el armado del equipo titular.

El cuerpo técnico confirmó la lista de convocados, que presenta cuatro bajas sensibles en ofensiva. Damián Puebla, Manuel Romero y Jeremías Lázaro siguen recuperándose de distintas lesiones musculares, mientras que Matías Klimowicz continúa en plena rehabilitación de una pubalgia.

Los convocados para el encuentro son:

  • Arqueros: Manuel Roffo y Joaquín Papaleo.
  • Defensores: Juan Franco, Emanuel Beltrán, Fernando Alarcón, Nicolás Zalazar, Gonzalo Requena, Leonel Mosevich, Agustín Bravo, Elías Pereyra y Lucas Rodríguez.
  • Mediocampistas: Stefano Moreyra, Gastón Lodico, Matías Gallardo, Ignacio Méndez, Francis Mac Allister y Jonás Acevedo.
  • Delanteros: Alex Luna, Matías Fonseca, Nicolás Cordero, Luca Klimowicz, Lorenzo Albarracín y Jhon Córdoba.

De acuerdo con lo trabajado en la semana, una de las modificaciones que evalúa Oldrá es el ingreso de Stefano Moreyra por Jonás Acevedo, buscando mayor equilibrio en la mitad de la cancha.

El posible “11” titular de Instituto sería: Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Nicolás Zalazar, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón y Lucas Rodríguez; Stefano Moreyra e Ignacio Méndez; Gastón Lodico; Alex Luna y Luca Klimowicz o Nicolás Cordero.

Temas Club Atlético Tucumán Instituto Atlético Central CórdobaTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La llegada de Milei: Jaldo prepara su propio acto de ”bienvenida” y LLA se ilusiona
1

La llegada de Milei: Jaldo prepara su propio acto de ”bienvenida” y LLA se ilusiona

El Centro Cívico del despilfarro
2

El Centro Cívico del despilfarro

La teoría de la estupidez
3

La teoría de la estupidez

Analizan qué pasará con el perfil residencial de la Mate de Luna
4

Analizan qué pasará con el perfil residencial de la Mate de Luna

Boris Muñoz: “Estamos atravesando uno de los momentos más peligrosos en la historia de Estados Unidos”
5

Boris Muñoz: “Estamos atravesando uno de los momentos más peligrosos en la historia de Estados Unidos”

Diane Keaton, la talentosa y reconocida actriz que ganó un Oscar, falleció a los 79 años
6

Diane Keaton, la talentosa y reconocida actriz que ganó un Oscar, falleció a los 79 años

Más Noticias
Valentin Vacherot, 204° del mundo, protagonizó la mayor sorpresa del año y ganó el Masters 1000 de Shanghái

Valentin Vacherot, 204° del mundo, protagonizó la mayor sorpresa del año y ganó el Masters 1000 de Shanghái

Boris Muñoz: “Estamos atravesando uno de los momentos más peligrosos en la historia de Estados Unidos”

Boris Muñoz: “Estamos atravesando uno de los momentos más peligrosos en la historia de Estados Unidos”

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

La teoría de la estupidez

La teoría de la estupidez

La llegada de Milei: Jaldo prepara su propio acto de ”bienvenida” y LLA se ilusiona

La llegada de Milei: Jaldo prepara su propio acto de ”bienvenida” y LLA se ilusiona

Diane Keaton, la talentosa y reconocida actriz que ganó un Oscar, falleció a los 79 años

Diane Keaton, la talentosa y reconocida actriz que ganó un Oscar, falleció a los 79 años

Analizan qué pasará con el perfil residencial de la Mate de Luna

Analizan qué pasará con el perfil residencial de la Mate de Luna

El Centro Cívico del despilfarro

El Centro Cívico del despilfarro

Comentarios