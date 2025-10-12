¿Cómo sería el posible “11” de Instituto para recibir a Atlético Tucumán?

Instituto se prepara para recibir hoy desde las 16.45 a Atlético, en el Monumental de Alta Córdoba, por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El conjunto dirigido por Daniel Oldrá buscará hacerse fuerte en casa para sumar puntos importantes, aunque no la tendrá fácil: varias lesiones complican el armado del equipo titular.
El cuerpo técnico confirmó la lista de convocados, que presenta cuatro bajas sensibles en ofensiva. Damián Puebla, Manuel Romero y Jeremías Lázaro siguen recuperándose de distintas lesiones musculares, mientras que Matías Klimowicz continúa en plena rehabilitación de una pubalgia.
Los convocados para el encuentro son:
- Arqueros: Manuel Roffo y Joaquín Papaleo.
- Defensores: Juan Franco, Emanuel Beltrán, Fernando Alarcón, Nicolás Zalazar, Gonzalo Requena, Leonel Mosevich, Agustín Bravo, Elías Pereyra y Lucas Rodríguez.
- Mediocampistas: Stefano Moreyra, Gastón Lodico, Matías Gallardo, Ignacio Méndez, Francis Mac Allister y Jonás Acevedo.
- Delanteros: Alex Luna, Matías Fonseca, Nicolás Cordero, Luca Klimowicz, Lorenzo Albarracín y Jhon Córdoba.
De acuerdo con lo trabajado en la semana, una de las modificaciones que evalúa Oldrá es el ingreso de Stefano Moreyra por Jonás Acevedo, buscando mayor equilibrio en la mitad de la cancha.
El posible “11” titular de Instituto sería: Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Nicolás Zalazar, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón y Lucas Rodríguez; Stefano Moreyra e Ignacio Méndez; Gastón Lodico; Alex Luna y Luca Klimowicz o Nicolás Cordero.