Valentin Vacherot, 204° del mundo, protagonizó la mayor sorpresa del año y ganó el Masters 1000 de Shanghái

El monegasco Valentin Vacherot, actual 204º del ranking mundial y proveniente de la fase clasificatoria, protagonizó una de las mayores sorpresas de la historia del tenis al consagrarse campeón del Masters 1000 de Shanghai. En la final, venció a su primo francés Arthur Rinderknech (54º) por 4-6, 6-3 y 6-3, convirtiéndose en el jugador con peor ranking en ganar un torneo de esta categoría.