Valentin Vacherot, 204° del mundo, protagonizó la mayor sorpresa del año y ganó el Masters 1000 de Shanghái

El monegasco Valentin Vacherot, actual 204º del ranking mundial y proveniente de la fase clasificatoria, protagonizó una de las mayores sorpresas de la historia del tenis al consagrarse campeón del Masters 1000 de Shanghai. En la final, venció a su primo francés Arthur Rinderknech (54º) por 4-6, 6-3 y 6-3, convirtiéndose en el jugador con peor ranking en ganar un torneo de esta categoría.
Con este triunfo, Vacherot trepará hasta el puesto 40 del ranking ATP, firmando un salto de más de 160 posiciones y asegurando su lugar entre los nombres más destacados del circuito.
El tenista de 26 años alcanzó su novena victoria consecutiva en Shanghai, tras haber ingresado al cuadro principal desde la clasificación. En el camino dejó en el camino a grandes rivales, incluido Novak Djokovic (5º), a quien superó en las semifinales con una actuación brillante.
Dreams do come true
The moment @val_vacherot's life changed forever.
Antes de este histórico triunfo, el récord de jugador con peor ranking en ganar un Masters 1000 pertenecía al croata Borna Coric, que en 2022 conquistó Cincinnati ocupando el puesto 152º del mundo.
Vacherot, además, se convirtió en el primer jugador de Mónaco en ganar un título ATP y en el quinto en la historia del circuito en estrenar su palmarés con un Masters 1000, categoría creada en 1990.
Rinderknech, el otro protagonista
En la otra vereda, Rinderknech, de 30 años, también vivió un torneo inolvidable. Llegó a su primera final de Masters 1000 y escalará hasta el puesto 28 del ranking ATP, convirtiéndose en el número 2 de Francia detrás de Ugo Humbert, finalista en París 2024.
De esta manera, el francés no logró sumarse a la selecta lista de campeones galos de Masters 1000, integrada por Guy Forget, Cédric Pioline, Sébastien Grosjean y Jo-Wilfried Tsonga, último ganador en 2014.
Una historia que ya es leyenda
Lo conseguido por Valentin Vacherot no solo representa un hito para el tenis de Mónaco, sino también una rareza en el circuito profesional. Desde la fase previa hasta el título, su recorrido en Shanghai será recordado como una de las gestas más inesperadas del deporte moderno.
Con este triunfo, el joven monegasco abre un nuevo capítulo en su carrera y se instala entre las revelaciones de la temporada 2025.