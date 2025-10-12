El tiempo en Tucumán: el calor cederá unos grados este domingo soleado

El fin de semana largo se cerrará hoy con una jornada con mucho sol pero con un leve descenso de la máxima, que según el pronóstico del tiempo alcanzaría hoy al menos los 28 °C.
La mañana comenzó con algo de humo en el ambiente, una nubosidad cercana al 20% y una humedad de alrededor del 25%. La temperatura mínima registrada fue de 15 °C, lo que le dio a las primeras horas del domingo una configuración por demás agradable.
De acuerdo con las medicioones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura subirá y para el mediodía se anuncian 24 °C, con 20% de humedad y una nubosidad del 25%. Los vientos seguirán siendo suaves, pero desde el sector este.
La temperatura máxima de 28 °C se alcanzará en horas de la tarde, cuando la humedad sea de apenas un 17% y la nubosidad nula. Los vientos soplarán suaves desde el sudeste.
Hacia la noche la temperatura descenderá hasta llegar a una media de 18 °C. La humedad se elevará al 40% y la nubosidad sería escasa. Los vientos serán suaves del sector noroeste.
¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?
El pronóstico del tiempo del SMN para mañana anticipa condiciones similares, con cielo despejado y un descenso de la temperatura por la mañana, con una mínima de 11 °C. Con mucho sol en toda la jornada, la máxima se elevaría por encima de los 32 °C. El martes la máxima sería de 33 °C, con algo más de nubosidad y, a partir del miércoles, se esperan 35 °C. El viernes podría ingresar un frente que provocaría lluvias por la noche y el descenso de la térmica durante el sábado.