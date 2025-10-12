El tiempo en Tucumán: el calor cederá unos grados este domingo soleado

El pronóstico del tiempo del SMN para mañana anticipa condiciones similares, con cielo despejado y un descenso de la temperatura por la mañana, con una mínima de 11 °C. Con mucho sol en toda la jornada, la máxima se elevaría por encima de los 32 °C. El martes la máxima sería de 33 °C, con algo más de nubosidad y, a partir del miércoles, se esperan 35 °C. El viernes podría ingresar un frente que provocaría lluvias por la noche y el descenso de la térmica durante el sábado.