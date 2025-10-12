La teoría de la estupidez
En tiempos del nazismo Bonhoeffer escribía cartas desde la prisión advirtiendo cómo la estupidez era más grave que la malicia porque destruía instituciones y era muy difícil combatirla. Las debilidades de la Justicia y la repetición de desintereses en nuestra sociedad avalan la teoría de aquel estudioso.
