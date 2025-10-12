Tron: Ares no estuvo a la altura de las expectativas en sus primeros días de estreno

En esta ocasión, dirigida por Joachim Rønning (conocido por Piratas del Caribe: La venganza de Salazar y Maléfica: Dueña del Mal), se basa en un "versus" común del cine "tecnología-humanos", pero con una trama distinta: a diferencia de otras películas en esa línea, en Troan Ares se unen para una buena causa.



Jared Leto interpreta al personaje principal, Ares, un sofisticado programa de Inteligencia Artificial (IA) que es enviado del mundo digital al mundo real y fue diseñado por un magnate de la tecnología, Julian Dillinger (Evan Peters). Es el primer encuentro de la humanidad con un ser de IA.



La protagonista humana, Eva Kim (una brillante programadora), es clave para la entrada de Ares. La conexión es empática, no romántica, entre ambos. Ares luchará por la supervivencia de Eve (Greta Lee), la CEO de ENCOM de Dillinger. Ella busca integrar a la IA en el progreso humano en relación con la ecología, el trabajo y la medicina.