Tron: Ares no estuvo a la altura de las expectativas en sus primeros días de estreno

"La película Tron: Ares", producida por Disney, inició su estreno en cines de Estados Unidos con una recaudación proyectada entre 35 y 37 millones de dólares durante su primer fin de semana. El ingreso es inferior al esperado por la industria: se esperaban 40. El historial de la franquicia y los niveles de inversión involucrados eran la base de tal optimismo.
Según el sitio especializado Deadline, la recaudación estimada no iguala los niveles logrados por otras franquicias recientes ni los antecedentes internos de la propia saga. Tron: Ares es una secuela independiente tanto de Tron (1982) como de Tron: Legacy (2010), ambientada 14 años después de los eventos de Legacy.
En esta ocasión, dirigida por Joachim Rønning (conocido por Piratas del Caribe: La venganza de Salazar y Maléfica: Dueña del Mal), se basa en un "versus" común del cine "tecnología-humanos", pero con una trama distinta: a diferencia de otras películas en esa línea, en Troan Ares se unen para una buena causa.
Jared Leto interpreta al personaje principal, Ares, un sofisticado programa de Inteligencia Artificial (IA) que es enviado del mundo digital al mundo real y fue diseñado por un magnate de la tecnología, Julian Dillinger (Evan Peters). Es el primer encuentro de la humanidad con un ser de IA.
La protagonista humana, Eva Kim (una brillante programadora), es clave para la entrada de Ares. La conexión es empática, no romántica, entre ambos. Ares luchará por la supervivencia de Eve (Greta Lee), la CEO de ENCOM de Dillinger. Ella busca integrar a la IA en el progreso humano en relación con la ecología, el trabajo y la medicina.
Su meta dista un poco a la de su jefe. Por distintos motivos, Ares descubre que es capaz de sentir y ayudar a Kim. Ahí es que el director incorporó la teoría no tan explorada en el cine de estudio de que la tecnología no es una condena y se acopla al mal que quiere provocar un ser humano, sino que se une para buscar la solución.
Aunque recién se estrenó, Disney mantiene el optimismo sobre todo hasta el lunes (en Estados Unidos es feriado también como en Argentina). La recaudación podría variar dependiendo de la afluencia, ya que una parte importante de escuelas y universidades permanecen cerradas.