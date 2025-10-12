La vía regia del sentido

Carolina Kibudi es capaz de conectarnos con un universo que le es propio pero además visible y habitable para el otro. Un cosmos donde lo metafísico y lo sensorial conviven y se complementan de una manera casi palpable. Mediante tan depurado trabajo como señalamos, Kibudi subraya además el sospechoso parentesco entre el mundo de lo textual y eso que denominamos lo real, con una fuerte potencia reveladora. No estoy hablando de poesía como representación, de ninguna manera: lo que remarco es cómo la poeta resalta los vasos comunicantes, las líneas de intersección entre ambos campos; cómo su ars poetica permite acceder o bien atisbar lo que sucede en ambos campos a la vez. Rara virtud que atraviesa lo que acaece y sobreviene en cada uno de nosotros y nos relaciona con el tiempo, la jaula de maravillas y desasosiegos que pueblan el espacio que nos corresponde sin elección posible y es capaz de mostrar, sorprendentemente, tanto nuestra fragilidad como nuestras fortalezas interpretativas, otra de las ambigüedades de la condición humana.