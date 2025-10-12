El extraño señor Musk

Multifacético

¿Qué sabía de Elon Musk? Antes de leer su biografía, ciertamente muy poco. Solo que era creador de PayPal, multimillonario y que tuvo un cameo en Iron Man 2 (2010). Por supuesto, es el tipo que compró Twitter para rebautizarla X. Obsesivo con colonizar Marte, es de los que llevaron su obsesión a la acción, con SpaceX. Ah, sí, de paso nos provee de Internet satelital a través de Starlink. ¿No es este Musk el que quiere que usemos coches eléctricos que fabrica en Tesla? Sí, también. Y sí, es el mismo que tiene un montón de hijos, porque considera que hace un bien a la Humanidad, preocupado por nuestra baja tasa de natalidad. ¿Y no es este el que quiere ponernos a todos un chip en el cerebro con Neuralink? Sí, también. Y el que estuvo primero para armar OpenAI pero luego se armó su propia compañía de inteligencia artificial, preocupadísimo por lo que esta puede hacernos como especie: borrarnos del mapa (no se ría, el tipo se peleó con Larry Page por eso).