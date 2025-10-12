El aniversario redondo del páramo de la tristeza

Y es que Pedro Páramo es, genuinamente, un miserable señor feudal. Esa es otra puerta de acceso a esta obra de Rulfo. Todas esas tierras han sido propiedad de ese solo hombre, que fue adueñándose de ellas no siempre de la mejor manera. A veces, heredándolas. Otras veces, quedándoselas. De vez en cuando, no pagando lo que adeudaba. Más tarde, mediante un matrimonio por propia conveniencia. Casi todos son excesos, crímenes y abusos en este hombre desprovisto de gratitudes. Reconocerá un único hijo, al que se lo entregaron porque la madre de la criatura, que murió en el parto, mandó a decir que él era el padre. Pero se lo entregó a una de las mujeres del servicio de la casa, Damiana Cisneros, para que ella se ocupara. El crío resultó ser un criminal, que mató a un hombre, el hermano del cura del pueblo, y después le violó la hija. Así que el sacerdote dejó de estar en gracia con Dios: cuando a Miguel Páramo lo ajustició su propio caballo, el religioso nunca le otorgó el perdón, esperanzado en que se fuera arder al infierno.